《中国报摘》--中国证券报1月17日

《香港已公布新股发行上市日程表》--5月25日
路透香港5月25日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *5/25-31 信越控股 2.5 1-1.05 0.4-0.42 6/13 大有融资 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 5/19 交银国际
* 头版头条:
--中国企业研究院执行院长李锦认为，2017年是央企改革落地年，混合所有制改革、国资投资运营平台、兼并重组、资产证券化力度将不断加大，尤其是混改，2017年军工企业将会成为国企混改的突破点。下一步，铁路、民航、电信等领域的混改力度也将进一步加大。
* 其他:
--证监会有关部门人士表示，贫困县享受的资本市场扶持政策实行脱贫不脱钩，贫困县脱贫摘帽后政策也可以延续，不影响执行。据介绍，根据《关于建立贫困退出机制的意见》，如果贫困县在2020年前脱贫，已经迁过去的企业继续享受IPO原有政策红利不变。
--上海市人大代表、中国金融期货交易所董事长张慎峰说，要特别重视防范债券市场的潜在风险。他还建议，要抓住自贸区建设的机遇，推动国内期货产品的国际化进程，比如上海期货交易所的铜期货，以及中金所的国债期货，要加快境外合格机构投资者的进入。
--中国证券投资基金业协会的最新数据显示，截至2016年12月底，境内共有基金管理公司108家，其中取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资管子公司共12家，保险资管公司1家。以上机构管理的公募基金资产合计9.16万亿元人民币，环比增长4.80%。
--据乐视网 公告，第一大股东贾跃亭通过转让其持有的上市公司8.61%股份所取得的资金将全部投入乐视系公司，助力乐视生态各项业务发展。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
路透香港5月25日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *5/25-31 信越控股 2.5 1-1.05 0.4-0.42 6/13 大有融资 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 5/19 交银国际
路透东京5月25日 - 日本财务大臣麻生太郎的咨询机构财政制度等审议会周四表示，日本不能延后原定2019年10月实施的消费税调升计划，因需要这笔收入支应日益扩大的社会保障支出，及四年后达成预算平衡的目标。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年4月 综合消费物价指数(CPI) +2.0 +0.5 +2.7 2017年4月 甲类消费物价指数(CPI +2.2 +0.2 +3.0 A) 2017