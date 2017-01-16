《中国报摘》--中国证券报1月17日

* 头版头条:

--中国企业研究院执行院长李锦认为，2017年是央企改革落地年，混合所有制改革、国资投资运营平台、兼并重组、资产证券化力度将不断加大，尤其是混改，2017年军工企业将会成为国企混改的突破点。下一步，铁路、民航、电信等领域的混改力度也将进一步加大。

* 其他:

--证监会有关部门人士表示，贫困县享受的资本市场扶持政策实行脱贫不脱钩，贫困县脱贫摘帽后政策也可以延续，不影响执行。据介绍，根据《关于建立贫困退出机制的意见》，如果贫困县在2020年前脱贫，已经迁过去的企业继续享受IPO原有政策红利不变。

--上海市人大代表、中国金融期货交易所董事长张慎峰说，要特别重视防范债券市场的潜在风险。他还建议，要抓住自贸区建设的机遇，推动国内期货产品的国际化进程，比如上海期货交易所的铜期货，以及中金所的国债期货，要加快境外合格机构投资者的进入。

--中国证券投资基金业协会的最新数据显示，截至2016年12月底，境内共有基金管理公司108家，其中取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资管子公司共12家，保险资管公司1家。以上机构管理的公募基金资产合计9.16万亿元人民币，环比增长4.80%。

--据乐视网 公告，第一大股东贾跃亭通过转让其持有的上市公司8.61%股份所取得的资金将全部投入乐视系公司，助力乐视生态各项业务发展。(完)