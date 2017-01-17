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市场报道 | 2017年 1月 17日 星期二 08:07 BJT

****欧洲经济指标预测--1月17日-1月24日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

    GMT时间  经济指标/活动                       公布时段       预估值      前值
      
    1月16日当周
    
    1月17日(二)
    0745 法国预算收支(亿欧元)                        11月          --  赤字855.0
    0900 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元)                11月          --   顺差4.52
               全球贸易收支(亿欧元)                                --  顺差42.99
    0930 英国消费者物价指数(CPI)(较前月)             12月       +0.3%      +0.2%
                            (较上年同期)                        +1.4%      +1.2%
             核心CPI(较前月)                                    +0.3%      +0.2%
                (较上年同期)                                    +1.5%      +1.4%
             零售物价指数(RPI)(较前月)                          +0.4%      +0.3%
                           (较上年同期)                         +2.3%      +2.2%
             扣除抵押贷款的RPI(较前月)                             --      +0.3%
                          (较上年同期)                             --      +2.5%
    0930 英国生产者物价指数(PPI)                     12月       
                     投入物价(未经季节调整，较前月)             +2.5%      -1.1%
                         (未经季节调整，较上年同期)            +15.5%     +12.9%
                     产出物价(未经季节调整，较前月)             +0.4%       持平
                         (未经季节调整，较上年同期)             +2.9%      +2.3%
                     核心产出物价(未经季节调整，较前月)         +0.2%       持平
                             (未经季节调整，较上年同期)         +2.2%      +2.2%
    1000 德国ZEW经济景气指数                          1月      正18.3     正13.8
                    现况指数                                   正65.0     正63.5
    
    1月18日(三)
    0700 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)    12月终值       +1.0%      +1.0%
                                 (较上年同期)                   +1.7%      +1.7%
             消费者物价指数(CPI)(较前月)                        +0.7%      +0.7%
                            (较上年同期)                        +1.7%      +1.7%
    0930 英国请领失业金人数(千人，较前月)            12月     增加5.0    增加2.4
             按ILO标准计算的失业率       截至11月的三个月        4.8%       4.8%
             平均每周薪资所得(包括奖金，较上年同期)             +2.6%      +2.5%
             平均每周薪资所得(不包括奖金，较上年同期)           +2.6%      +2.6%
    1000 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月)  12月终值       +0.5%      -0.1%
                                   (较上年同期)                 +1.1%      +1.1%
               扣除食品和能源的HICP(较前月)                     +0.4%      -0.1%
                               (较上年同期)                     +0.9%      +0.8%
    
    1月19日(四)
    0001 英国RICS房价差值                            12月        正30       正30
    0815 瑞士生产者/进口物价(较前月)                 12月          --      +0.1%
                        (较上年同期)                               --      -0.6%
    0900 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元)            11月          --    盈余328
               经季节调整经常帐(亿欧元)                            --    盈余284
               直接投资/证券投资净流入(亿欧元)                     --        651
    1245 欧洲央行再融资利率                           1月       0.00%      0.00%
               存款利率                                       负0.40%    负0.40%
    
    1月20日(五)
    0700 德国生产者物价指数(PPI)(较前月)              12月      +0.4%      +0.3%
                            (较上年同期)                        +1.0%      +0.1%
    0930 英国零售销售(较前月)                         12月      -0.1%      +0.2%
                 (较上年同期)                                   +7.2%      +5.9%
             扣除能源的零售销售(较前月)                         -0.3%      +0.5%
                           (较上年同期)                         +7.6%      +6.6%
      
    
    1月23日当周
    
    1月23日(一)
    暂无重要经济数据
    
    1月24日(二)
    0800 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI)    1月初值           --       53.5
                   服务业PMI                                      --       52.9
                   综合PMI                                        --       53.4
    0830 德国Markit制造业采购经理人指数(PMI)    1月初值           --       55.6
                   服务业PMI                                      --       54.3
                   综合PMI                                        --       55.2
    0900 欧元区Markit制造业采购经理人指数(PMI)  1月初值           --       54.9
                     服务业PMI                                    --       53.7
                     综合PMI                                      --       54.4
    0930 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑)          12月           --     122.10
             公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑)                      --     135.25
    
    1月24-30日
    0930 英国国内生产总值(GDP)(较前季)       第四季初值           --      +0.6%
                              (较上年同期)                        --      +2.2%
    1月24-31日
    0630 法国国内生产总值(GDP)(较前季)       第四季初值           --      +0.2%
    
    (完)
     
      
   
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大             日本与韩国         
    欧洲                     澳洲与新西兰       
    中国                       台湾               
 
 已公布经济指标一览
    美国                     日本               
    欧洲                     韩国               
    中国                       香港               
    澳洲                    台湾               

 (整理 汪红英；审校 徐文焰)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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