《香港报摘》--经济日报1月17日

**头版头条**

--获中央批准辞任政务司司长的林郑月娥，同日宣布参选特首。她认为现届政府良好政策要延续下去，当中包括土地及房屋；但她表明，下一届政府班子须注入新血。

**其他**

--国泰航空 常务总裁何杲（Rupert Hogg）接受本地传媒访问时称，不期望今年是容易的一年，将会考虑重新调配人手，包括把员工从不合时宜岗位调至新职位，也不能排除裁员；与此同时将考虑调整燃油对冲政策，从以往四年期计划减至两年。

--电讯盈科 在OTT（网上视频业务）及免费电视业务的持续投入下，去年度纯利按年减少11%至20.51亿港元，末期息每股派0.2017港元，按年增加18.4%。

--华润医药 称，上市逾两个月来已进行数单并购及合作，料其分销业务覆盖22-23个省市的目标，将提前一至两年完成。（完）

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