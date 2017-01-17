《香港报摘》--经济日报1月17日

欧元债市：公债收益率全线下跌，主要央行对撤出宽松政策态度谨慎
美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。
**头版头条**
--获中央批准辞任政务司司长的林郑月娥，同日宣布参选特首。她认为现届政府良好政策要延续下去，当中包括土地及房屋；但她表明，下一届政府班子须注入新血。
**其他**
--国泰航空 常务总裁何杲（Rupert Hogg）接受本地传媒访问时称，不期望今年是容易的一年，将会考虑重新调配人手，包括把员工从不合时宜岗位调至新职位，也不能排除裁员；与此同时将考虑调整燃油对冲政策，从以往四年期计划减至两年。
--电讯盈科 在OTT（网上视频业务）及免费电视业务的持续投入下，去年度纯利按年减少11%至20.51亿港元，末期息每股派0.2017港元，按年增加18.4%。
--华润医药 称，上市逾两个月来已进行数单并购及合作，料其分销业务覆盖22-23个省市的目标，将提前一至两年完成。（完）
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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 张喜良)
美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。
路透5月25日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:0 9时，1港元=0.88158人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为 21.06%，高于上交易日收盘的20.20%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 5.16 5.16 1.13 建设银行 6.28 6.42 1.11 中国银行 3.70 3.88 1.08 农业银行
该期债为财政部今年第25期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为5月26日上午10:35-11:35，5月31日开始计息，招标结束至5月31日进行分销，6月2日起上市交易。