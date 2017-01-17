《香港报摘》--信报1月17日

欧元债市：公债收益率全线下跌，主要央行对撤出宽松政策态度谨慎
美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。
**头版头条**
--下届行政长官选举进入起跑阶段。林郑月娥在获免职后3小时，迅即在湾仔会展召开记者会宣布参选特首。
**其他**
--财经事务及库务局局长陈家强表示，美国新政府本周五正式上场，受关注程度可能比英国脱欧为高，目前仍须留意市场变化。
--港铁 车务总监刘天成表示，去年全年港铁载客超过17亿人次创新高，乘搭人次按年增加850万，并已增加超过7,000班列车；为了维持高水平服务，去年投放超过70亿港元作维修。
--交通银行 公布，旗下投行业务交银国际已于昨天透过联席保荐人向港交所 申请于主板上市。（完）
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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 杨淑祯)
美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。
路透5月25日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:0 9时，1港元=0.88158人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为 21.06%，高于上交易日收盘的20.20%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 5.16 5.16 1.13 建设银行 6.28 6.42 1.11 中国银行 3.70 3.88 1.08 农业银行
该期债为财政部今年第25期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为5月26日上午10:35-11:35，5月31日开始计息，招标结束至5月31日进行分销，6月2日起上市交易。