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亚洲 | 2017年 1月 17日 星期二 08:12 BJT

《香港报摘》--信报1月17日

**头版头条**

--下届行政长官选举进入起跑阶段。林郑月娥在获免职后3小时，迅即在湾仔会展召开记者会宣布参选特首。

**其他**

--财经事务及库务局局长陈家强表示，美国新政府本周五正式上场，受关注程度可能比英国脱欧为高，目前仍须留意市场变化。

--港铁 车务总监刘天成表示，去年全年港铁载客超过17亿人次创新高，乘搭人次按年增加850万，并已增加超过7,000班列车；为了维持高水平服务，去年投放超过70亿港元作维修。

--交通银行 公布，旗下投行业务交银国际已于昨天透过联席保荐人向港交所 申请于主板上市。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 杨淑祯)
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