中国债市：未来仍需高度关注流动性风险和市场风险--证监会官员

路透上海1月17日 - 中国证监会公司债券监管部副主任陈飞表示，当前债券市场风险虽然得到一定程度释放，但是未来仍需要高度关注债市的流动性风险和市场风险；下一步证监会将做好风险防控，提高监管效能；积极稳妥地完善交易所质押式回购制度，规范督导杠杆投资。

上海证券报周二引述陈飞在“2017年债券市场投资策略论坛”上的讲话指出，中国债市信用风险总体可控，但在经济下行压力较大的情况下，债券违约事件有所增多；一些产能过剩、高负债企业的财务和现金流状况可能会进一步恶化，需要高度重视。

他并指出，证监会一方面将健全和完善风险防控体系，防范化解债券市场风险；另一方面，以中介机构为抓手，依法、从严、全面加强监管；此外，在风险可控、监管有力的前提下，持续提升发展能力。

他介绍称，要推动信用风险防控体系的建设，丰富交易所风险监控手段，制定风险等级划分的具体量化标准，出台 风险监测和处置的操作细则，提升技术监测的能力；积极稳妥地完善交易所质押式回购制度，强化投资者交易行为研究，规范督导杠杆投资，推动市场机构加强合规风控管理，提升市场整体风险抵抗力。

同时组织证监局、交易所全面进行风险排查，提前做好应对预案，确保发行人、担保人承担起应尽责任，完善债券持有人会议规则与受托管理人制度，提高会议表决及受托维权效率；梳理债券违约司法救济实践中存在的问题，推动解决债券持有人会议和受托管理人制度与司法程序的有效衔接，按照市场化、法治化原则处置风险个案，推动有序打破刚性兑付。

陈飞并谈到，以中介机构为抓手，依法、从严、全面加强监管。要加大承销机构的责任，推动完善合规风控制度，督促承销机构勤勉尽责，规范履行承销和尽调责任；加强评级机构的监管，推动建立市场化的评价约束机制，提高评级业务质量。

他还表示，要持续推动符合条件的上市公司和股权关联企业、挂牌期间运作规范的新三板企业以及拟上市企业发行公司债券融资，提高高等级信用债的发行量占比；积极引导地方政府债、政策性金融债到交易所发行，拓宽交易所市场利率债来源。

发挥交易所市场股债联动的优势，发展可转换债、可交换债等股债结合产品；大力发展资产证券化，服务“一带一路”、绿色发展、创新创业等国家战略，推动完善相关配套制度，进一步深化熊猫债、绿色债、双创债等创新品种试点。

陈飞介绍，截至2016年年末，交易所债券市场托管面值7.9万亿元人民币，其中非金融企业托管面值5.2万亿元。

而2016年发行的公司债券3.2万亿元，同比增长47%，其中非金融企业发行公司债券2.63万亿元，同比增长189%。其中净融资比重大幅提高，达到84.7%，而2015年这一比重只有27.6%。2016年交易所债市发行企业资产支持证券4956亿元，同比增长137%。