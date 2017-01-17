版本:
中国
货币新闻 | 2017年 1月 17日 星期二 08:40 BJT

标题新闻：英国首相特雷莎梅欢迎特朗普承诺迅速与英国达成贸易协定--首相发言人

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐