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亚洲 | 2017年 1月 17日 星期二 08:21 BJT

《台湾报摘》--工商时报、经济日报1月17日

*工商时报：

--民众对景气回温无感，国泰庶民指标持续下探，已连续20个月负信心。国泰金控 昨日公布2017年1月国民经济信心调查结果，国泰金指出，即使经济数据持续正面表现，但民众的景气乐观现况指数持续下滑至负30.2，景气展望乐观指数也进一步降至负27，显示民众对于经济前景仍持续偏保守看待。

*经济日报：

--台股加权指数 今年以来上涨近一成，台股基金强弱差距大，今年绩效最强的基金涨幅超过24%，最弱的基金则下跌12%。

--行政院科技会报办公室昨日决定在明年度科技预算重点项目，新增晶片设计与半导体产业，明年科技预算重点项目将扩增为十大产业创新。

--财政部今年5月将提出税改方案修法草案，委外研究期中报告已出炉，提议将个人综合所得税最高税率降为40%、营利事业所得税率调高至20%，并取消现行两税合一制度，股利所得改采分离课税或部分计入(部分免税)两方案。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
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