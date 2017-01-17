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亚洲 | 2017年 1月 17日 星期二 08:26 BJT

《汇市简讯》美元/日圆守在114.00附近，日经指数跌破19,000点

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* 美元/日圆疲弱，日经指数回落至19,000点以下，12月30日来首见

* 美元/日圆昨日在113.61-114.80区间，多数交投于113.90-114.25

* 海外交易者再度开盘卖出，但日本进口商低接

* 113.50-60处的买盘尤其强劲，113.00前方更多

* 114.50-115.00处8.44亿美元选择权今日到期，113.00处有3.35亿美元

(完)

(编译 张涛；审校 戴素萍)
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