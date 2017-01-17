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市场报道 | 2017年 1月 17日 星期二 08:24 BJT

《美国重要政经日程》-1月17日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1600 - 农业部公布一周美国谷物和油籽作物出口检验报告(因1月16日联邦假期而从周一延后一天)

1630 - 财政部每周例行标售三个月和六个月期国库券

1800 - 财政部每周例行标售四周期国库券

1700 - 全国油籽加工商协会(NOPA)公布月度美国大豆压榨报告

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 陈宗琦；审校 杜明霞)
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