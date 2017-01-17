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亚洲 | 2017年 1月 17日 星期二 08:26 BJT

《中国重要政经日程》--1月17日-9月

=============================今日重要政经日程==========================

1月17日（周二）

--习近平出席在瑞士达沃斯举行的世界经济论坛2017年年会。

--10:00 农业部举行新闻发布会，介绍重点农产品市场信息有关情况，并回答记者提问。

*--10:00 国新办举行新闻发布会，国家知识产权局副局长甘绍宁介绍《“十三五”国家知识产权保护和运用规划》有关情况，并答记者问。

--14:00 中国社科院召开“创新激发旅游新动能”——2016-2017《旅游绿皮书》发布暨研讨会。

=============================近期重要政经日程==========================

1月18日（周三）

--习近平访问联合国日内瓦总部、世界卫生组织、国际奥委会。

3月3日（周五）

--全国政协十二届五次会议在北京召开。

3月5日（周日）

--十二届全国人大五次会议在北京召开。

3月23日（周四）

--博鳌亚洲论坛2017年年会在海南博鳌召开，至26日；主题为“直面全球化与自由贸易的未来”。

9月

--金砖国家领导人第九次会晤在福建省厦门市举行。

注: 1. *代表新增日程。

2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。（完） (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)
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