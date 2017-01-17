中国汇市：路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.9040元附近

欧元债市：公债收益率全线下跌，主要央行对撤出宽松政策态度谨慎
美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。
路透上海1月17日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价 周二预计会开在6.904元附近，较上日贬值约166点。
上日人民币兑美元即期 收报6.8976元，而中间价则为6.8874元。根据定价机制，今日中间价变动中，有102点下跌反应市场供求影响，另外的64点下跌反应的是隔夜一篮子汇率基本保持不变所需要的点数。
路透测算的上日人民币兑美元中间价为6.8932元，和外汇交易中心公布的实际值偏差58点。
中国货币网2016年6月初曾发布特约评论员文章称，春节以来人民币兑美元汇率中间价变化与“收盘汇率+一篮子货币汇率变化”的形成机制高度相符，中间价形成机制的规则性和透明度显着提高，在提高央行汇率政策可信度、稳定市场预期等方面发挥了重要作用。 。
中信银行金融市场部副总经理孙炜此前表示，“一篮子货币汇率变化”分为基础部分和人为调节部分；人为调节部分，各报价商会结合自身因素，对基础部分进行一定人为调节。同时外汇交易中心还需要对报价商报价进行加权处理，最终形成当天人民币兑美元中间价。(完) (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)
美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。
路透5月25日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:0 9时，1港元=0.88158人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为 21.06%，高于上交易日收盘的20.20%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 5.16 5.16 1.13 建设银行 6.28 6.42 1.11 中国银行 3.70 3.88 1.08 农业银行
该期债为财政部今年第25期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为5月26日上午10:35-11:35，5月31日开始计息，招标结束至5月31日进行分销，6月2日起上市交易。