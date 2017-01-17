《中国报摘》--其他报纸重要消息1月17日

**上海证券报**

--证监会公司债券监管部副主任陈飞表示，当前债券市场风险虽然得到一定程度释放，但是未来仍需要高度关注债市的流动性风险和市场风险。下一步证监会将做好风险防控，健全和完善风险防控体系，加大承销机构责任。

--中国社科院学部委员余永定表示,中国现在面临的是五选四的局面：汇率、外储、货币政策独立性、国家信誉和防止市场扭曲、人民币国际化，这当中最不值得保的就是汇率。

**证券时报**

--国家发改委财政金融司副巡视员田原表示，今年将积极推进企业债券品种创新和发行管理制度改革，研究出台幸福产业系列专项债券，一带一路专项债券、PPP专项债券等创新品种

**21世纪经济报 道**

--南方财经全媒体集团联手中国建设银行 共同组建规模达百亿元的全媒体文化产业基金，该基金以私募股权投资、产业并购为主，为国内和一带一路沿线国家和地区的科技、媒体、通信、泛金融等企业提供服务。

--Club Med与阿里巴巴 旗下旅行品牌飞猪（即阿里旅行）签署独家全球战略合作协议，Club Med将运用阿里旅行甚至天猫的数据，为飞猪用户提供定制化服务。

**金融时报**

--中国光大集团去年末资产总额达4.4万亿元人民币，较年初增长25%，实现利润总额542亿元，财务状况大幅改善。(完)