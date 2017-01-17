《中国报摘》--其他报纸重要消息1月17日

欧元债市：公债收益率全线下跌，主要央行对撤出宽松政策态度谨慎
美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。
**上海证券报**
--证监会公司债券监管部副主任陈飞表示，当前债券市场风险虽然得到一定程度释放，但是未来仍需要高度关注债市的流动性风险和市场风险。下一步证监会将做好风险防控，健全和完善风险防控体系，加大承销机构责任。
--中国社科院学部委员余永定表示,中国现在面临的是五选四的局面：汇率、外储、货币政策独立性、国家信誉和防止市场扭曲、人民币国际化，这当中最不值得保的就是汇率。
**证券时报**
--国家发改委财政金融司副巡视员田原表示，今年将积极推进企业债券品种创新和发行管理制度改革，研究出台幸福产业系列专项债券，一带一路专项债券、PPP专项债券等创新品种
**21世纪经济报 道**
--南方财经全媒体集团联手中国建设银行 共同组建规模达百亿元的全媒体文化产业基金，该基金以私募股权投资、产业并购为主，为国内和一带一路沿线国家和地区的科技、媒体、通信、泛金融等企业提供服务。
--Club Med与阿里巴巴 旗下旅行品牌飞猪（即阿里旅行）签署独家全球战略合作协议，Club Med将运用阿里旅行甚至天猫的数据，为飞猪用户提供定制化服务。
**金融时报**
--中国光大集团去年末资产总额达4.4万亿元人民币，较年初增长25%，实现利润总额542亿元，财务状况大幅改善。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。
路透5月25日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:0 9时，1港元=0.88158人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为 21.06%，高于上交易日收盘的20.20%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 5.16 5.16 1.13 建设银行 6.28 6.42 1.11 中国银行 3.70 3.88 1.08 农业银行
该期债为财政部今年第25期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为5月26日上午10:35-11:35，5月31日开始计息，招标结束至5月31日进行分销，6月2日起上市交易。