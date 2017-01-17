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亚洲 | 2017年 1月 17日 星期二 08:49 BJT

《全球汇市》英镑位于三个月低位，等待英国首相特雷莎梅讲话

“市场最初将特朗普的保护主义言论当成虚张声势。但从其顾问人选和记者会的情况来
看，特朗普对此的严肃态度愈加清晰了，”巴克莱的Kadota说道。
    
    欧元兑美元 报1.0600美元，暂时受55日移动均线压制，该均线切入位周一在1.06
39美元，周二在1.0631美元。
    
    将于1000 GMT公布的德国经济景气数据或将吸引市场部分关注力。
    
                                              纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0615  1.0600  +0.14  +0.97  1.0513
    美元/日圆            113.85  114.18  -0.29  -2.58  116.87
    欧元/日圆         120.85  121.02  -0.14  -1.86  123.14
    美元/瑞郎            1.0098  1.0122  -0.24  -0.79  1.0178
    英镑/美元            1.2047  1.2043  +0.03  -2.34  1.2336
    美元/加元            1.3168  1.3173  -0.04  -1.95  1.3430
    美元/离岸人民币      6.8595  6.8584  +0.02  -1.62  6.9726
    澳元/美元            0.7475  0.7475  +0.00  +3.60  0.7215
    新西兰元/美元        0.7109  0.7098  +0.15  +2.42  0.6941
    澳元/日圆         85.170  85.340  -0.20  +1.01  84.320
    新西兰元/日圆     80.930  81.030  -0.12  -0.30  81.170
    英镑/日圆         137.18  137.47  -0.21  -4.75  144.02
    澳元/新西兰元     1.0515  1.0518  -0.03  +1.27  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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 (编译 孙国玉/王颖/汪红英/王琛；审校 戴素萍/张涛/李婷仪)
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