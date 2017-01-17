《全球汇市》英镑位于三个月低位，等待英国首相特雷莎梅讲话

“市场最初将特朗普的保护主义言论当成虚张声势。但从其顾问人选和记者会的情况来 看，特朗普对此的严肃态度愈加清晰了，”巴克莱的Kadota说道。 欧元兑美元 报1.0600美元，暂时受55日移动均线压制，该均线切入位周一在1.06 39美元，周二在1.0631美元。 将于1000 GMT公布的德国经济景气数据或将吸引市场部分关注力。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0615 1.0600 +0.14 +0.97 1.0513 美元/日圆 113.85 114.18 -0.29 -2.58 116.87 欧元/日圆 120.85 121.02 -0.14 -1.86 123.14 美元/瑞郎 1.0098 1.0122 -0.24 -0.79 1.0178 英镑/美元 1.2047 1.2043 +0.03 -2.34 1.2336 美元/加元 1.3168 1.3173 -0.04 -1.95 1.3430 美元/离岸人民币 6.8595 6.8584 +0.02 -1.62 6.9726 澳元/美元 0.7475 0.7475 +0.00 +3.60 0.7215 新西兰元/美元 0.7109 0.7098 +0.15 +2.42 0.6941 澳元/日圆 85.170 85.340 -0.20 +1.01 84.320 新西兰元/日圆 80.930 81.030 -0.12 -0.30 81.170 英镑/日圆 137.18 137.47 -0.21 -4.75 144.02 澳元/新西兰元 1.0515 1.0518 -0.03 +1.27 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 孙国玉/王颖/汪红英/王琛；审校 戴素萍/张涛/李婷仪)