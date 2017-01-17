《全球汇市》英镑位于三个月低位，等待英国首相特雷莎梅讲话

欧元债市：公债收益率全线下跌，主要央行对撤出宽松政策态度谨慎
美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。
“市场最初将特朗普的保护主义言论当成虚张声势。但从其顾问人选和记者会的情况来 看，特朗普对此的严肃态度愈加清晰了，”巴克莱的Kadota说道。 欧元兑美元 报1.0600美元，暂时受55日移动均线压制，该均线切入位周一在1.06 39美元，周二在1.0631美元。 将于1000 GMT公布的德国经济景气数据或将吸引市场部分关注力。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0615 1.0600 +0.14 +0.97 1.0513 美元/日圆 113.85 114.18 -0.29 -2.58 116.87 欧元/日圆 120.85 121.02 -0.14 -1.86 123.14 美元/瑞郎 1.0098 1.0122 -0.24 -0.79 1.0178 英镑/美元 1.2047 1.2043 +0.03 -2.34 1.2336 美元/加元 1.3168 1.3173 -0.04 -1.95 1.3430 美元/离岸人民币 6.8595 6.8584 +0.02 -1.62 6.9726 澳元/美元 0.7475 0.7475 +0.00 +3.60 0.7215 新西兰元/美元 0.7109 0.7098 +0.15 +2.42 0.6941 澳元/日圆 85.170 85.340 -0.20 +1.01 84.320 新西兰元/日圆 80.930 81.030 -0.12 -0.30 81.170 英镑/日圆 137.18 137.47 -0.21 -4.75 144.02 澳元/新西兰元 1.0515 1.0518 -0.03 +1.27 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 孙国玉/王颖/汪红英/王琛；审校 戴素萍/张涛/李婷仪)
美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。
路透5月25日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:0 9时，1港元=0.88158人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为 21.06%，高于上交易日收盘的20.20%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 5.16 5.16 1.13 建设银行 6.28 6.42 1.11 中国银行 3.70 3.88 1.08 农业银行
该期债为财政部今年第25期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为5月26日上午10:35-11:35，5月31日开始计息，招标结束至5月31日进行分销，6月2日起上市交易。