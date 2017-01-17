《香港报摘》--其他报纸重要消息1月17日

**明报**

--莎莎国际 公布，随着持续调整产品组合及内地客人流回升，第三季整体营业额终于结束连续八个季度跌势，按年微升0.9%至21.61亿港元。

--被证监会勒令停牌已年半的汉能薄膜 出现股权架构变动，母公司汉能集团月初突将持有的三分之二汉能薄膜股权转移至一家刚完成重组的非全资附属公司汉能移动能源，似有意透过这种架构重组方式去解决关连交易过多的问题，以获取证监会“放生”。

**星岛日报**

--地政总署公布去年补地价收入共约119.4亿港元，较2015年的293.2亿港元大跌约六成；业内人士指，由于去年港铁 推出的项目数量减少，加上政府近年积极推地，财团毋须收购土地亦有充足土地选择，导致补地价数量大跌。

--大型商业银行去年盈利普遍估计只有单位数百分点升幅，反而区城域商业银行则报喜，锦州银行 预期去年纯利按年将有不少于35%的增长，主要因为吸收的存款增加，可用资金增加及资产规模不断扩大等原因。

**苹果日报**

--收票创加辣后新高的荃湾西新盘柏傲湾加推203伙单位，尺价约1.5万港元，似与首张价单相若，但其中逾百伙26楼以下单位采取“一口价”形式推售，发展商新世界发展 承认部份单位加价最多5%。

--阿里巴巴香港创业者基金的总干事周骆美琪表示，该基金投资的六间初创公司之中，过去6个月毛利增长最多达4.1倍，惟未有披露盈利情况。

**东方日报**

--中粮肉食 预期去年度生物公允价值调整后的溢利将不低于8.5亿元人民币，按年增长不低于460%，主因是生物资产存栏量按年提升及受公允价格支持。

--滙丰 、德银 等七家大型银行正合作开发贸易融资及供应链区块链平台--Digital Trade Chain（DTC），旨在使欧洲中小型企业更容易实现国内及跨境贸易。

**文汇报**

--证监会行政总裁欧达礼昨出席论坛时表示，现时全球正面临一系列不确定性，例如反全球化、保护主义兴起等问题，担忧今年世界金融遇到的挑战将会“前所未有”。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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