港报财经评论：深中小股撇泡沫，港被逼有难同当--信报1月17日

深中小股撇泡沫 港被逼有难同当/ 习广思

周一深圳中小板暴跌，连带港股投资气氛也极速转差，恒指 经过大半个月的升市，昨天跌逾200点。年假前市场水紧影响中小板表现，另一原因是首次公开招股（IPO）获批速度加快，新股供应愈来愈多，再难出现以往炒供求式的连涨行情。中国股票市场的融资能力仍在，可是透过二级市场投资却难令股民获利。

中证监上周五核准10家企业的IPO申请，包括上交所5家、深交所5家。自去年11月以来，IPO批文由两周一次改为一周一次，且每次拿到IPO批文的公司都在10家以上。

在去年并不怎么旺盛的A股及中小板市场，全年共有227只新股上市，历史上排行第三（同期美国仅105家企业IPO，创6年新低），已算是相当进取的新股发行量了。

在此基础上再提速，新股源源不绝涌入市场，结果当然是二级市场上已上市的公司遭到抛售，尤其这些股份本身估值并不便宜，上海主板、深圳主板、中小板、创业板市盈率分别约16倍、26倍、48倍及67倍。

深圳创业板指数 昨天一度跌逾6%，收市仍跌3.6%，其中九成以上股份下滑，若非上证指数 中最大市值的石油股从低位抽升，如中石油 自低位急升3%，令整体大市看似无事，否则中小型股份的抛售恐会更为严重。

事实上，中国创业板股连同昨天已是八连跌，中小板指数五连跌，技术上失守过去一年来的平行上升通道支持。

据深交所网站显示，单单创业板市场的上市公司已达580家，总市值4.8万亿元人民币，中小板上市公司825家，总市值9.2万亿元人民币，均多过深圳主板上市公司总数478家，深圳主板总市值也不过7.2万亿元人民币，反映中小型股市的数量非但不缺，更可说是过多。对比之下，香港主板公司1718家，创板269家，总市值25亿港元。

中国股市的特质，是一向靠新股发行量的增减来控制市场节奏，当市场气氛转差，新股发行就会减少，甚至完全停止发行，等市况好转才恢复批准发行IPO。然而，自去年底以来，A股不论主板、中小板俱跌，发行量不减反增，看来新任中证监主席有意改革中国的新股发行制度，去除A股特别是中小板的泡沫化。

另一个令A股行情不被看好的理由是货币政策或收紧，上周四公布的去年12月中国广义货币供应量（M2）按年增长11.3%，维持偏高水平，新增人民币贷款1.04万亿元，长期的超发货币造就了楼市泡沫，也造就了商品期货的炒风，若不是官方强行控制煤、钢铁等商品期货炒卖，情况恐怕会更加失控。

去年中国大宗商品涨价，令基本金属工业重新动工或增产、去产能、供给侧改革等被抛诸脑后，近月重度雾霾现象或者亦与此有关，有理由相信今年较后时间中国货币政策将偏向收紧而非放松。

中国的中小板股与香港的小型股一向表现息息相关，有趣的是，本港的热门中小型股往往爆出斩仓事件之后，中、港股往往都有跌市出现，2015年5月汉能薄膜 出现斩仓式暴跌，之后便出现A股与港股的大跌市；上周五市值曾达数百亿港元的恒腾网络 突然暴泻，会否又是一个跌市警号？

昨天市场另一个焦点是英镑闪跌逾1%，跌至1.2边水平，英国首相文翠珊早前表示，英国与欧盟预计于3月底启动的脱欧谈判，旨在为英国与欧盟建立一种合适的经贸关系，而不是祈求保留「一丁点」欧盟成员身份。市场随即估计英国政府今日或公布英国在脱欧谈判上的「硬脱欧」计划。大行们预计英镑或见1.1，外滙市场看来将风起云涌。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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