港报财经评论：改革与国策推动，海螺创业可捧--经济日报1月17日

改革与国策推动 海螺创业可捧/ 林瑞芬

恒指 昨收报22,718点，跌幅1%；国指 收报9,666点，跌1.2%，大市成交额只有568.6亿港元，买卖气氛偏弱，受阻而回合理。

今周港股的发展，变数主要是政治因素。英国政府确认，首相文翠珊定于今日宣布「脱欧」方案，这将是英国在2016年6月公决「脱欧」后，首次明确给出「脱欧路綫图」内容细节。提防来自欧洲股滙市可能出现的震荡，对港股的影响。今周五（20日），特朗普亦正式就任美国总统，日后其一言一行更触动环球股市神经，就职讲话又势必引来市场先观望再反应。而中国国家主席习近平将于今日首次出席达沃斯论坛，展示中国在国际上的政经影响力，其演说内容如涉及对美国政策的启示，将又是波动的因素。

看来，港股今周的发展，偏重来自政治的影响，在目前偏弱的港股反弹势头下，恒指于23,000关受阻、存在藉口而回的压力。

日綫图显示，恒指自去年9月24,364点回落至12月21,488点之后的反弹升幅约为1,500点，为跌幅的一半左右，如确认受阻于23,000关，回调关键支持水平约在22,000点。国指方面，10,000点阻力强大，现水平值博空间有限，若回吐的话，支持关键约在9,500水平。

长和 、长实地产 、长江基建 及电能实业 联合公布，计划合作收购澳洲能源资产，对长实系中期发展应该是好事。受消息刺激，电能升幅2.8%，收报72.5港元，电能股价上升，还有派发特别股息所刺激，公司拟派发每股5港元。只是美国的加息周期开展，公用股去年第四季以来被市场人士所减持，目前大势不利于公用股，认为电能在74至75港元所筑阻力区非轻，短綫不宜进取追涨。

内地的雾霾问题，一年严重过一年，如要改善，必须由源头做起，节能环保服务业的可持续性增长空间获得肯定。

当中，中綫可以留意海螺创业 。海螺创业主营业务包括生活垃圾焚烧、余热发电、立磨、港口物流与新型建材业务等，而另外持股安徽海螺水泥 。

据「十三五」规划中国全国城镇新增生活垃圾无害化处理设施能力设定为每日34万吨、垃圾焚烧占无害化处理总能力50%以上。据此测算，「十三五」期间焚烧处理产能可增长159.62%，「十三五」内即复合年均增长率为21.02%，总投资近2,000亿元人民币。公司的水泥窑协同处置生活垃圾已具有技术、成本等优势，截至2016年中，公司水泥窑协同处置生活垃圾项目已建成15个、在建待建9个，总处理规模为每日6,500吨，此其盈利前景之一；二来，近年海螺创业拓展处置危废业务，目前已投产危废项目2个，在建1个，报批待建项目7个，在手定单饱满。

海螺水泥是内地第二大水泥生产企业，海螺创业从中亦获得稳定收益。近期环保端对钢铁政策不断加强，从江苏小钢厂拆炉，问责河北违规行为，到要求唐山独立轧钢厂全部停产，再到实行更严差别电价和阶梯电价，煤炭以及钢铁之后，供给侧改革料扩展至水泥等高污染行业。事实上，根据中国水泥协会建议，「十三五」末，全国前十大水泥集团产能集中度提升6个百分点至60%，省区内70%以上市场集中至两至三家企业，省区内的地级或片区市场前两家市场集中度将超过80%。国企改革不断加码，行业兼并重组亦有望对水泥行业的利好。国企改革料增加海螺水泥的营运效率，美银美林估计其上调派息比率的机会增加，可由20%上调至30%，海螺创业作为股东之一，可收取不俗股息。

引述广发证券对海螺创业2016、2017、2018年净利润预测，分别为23.67亿元、27.11亿元、31.17亿元，对应每股盈利分别为1.31元、1.50元、1.73元。美银美林周初报告则估计海螺创业2016、2017、2018年净利润分别为21.21亿元、24.49亿元、28.56亿元，对应每股盈利分别为1.18元、1.36元、1.58元，按年上升9.1%、15.4%及16.6%，盈利呈持续性增长的趋势，中期目标价上望17港元。

技术分析而言，海螺创业正筑中期底部，13.2港元为关键支持位，阻力约14.5港元，昨收报13.92港元，候低收集。（完）

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