国际油市：油价小涨，沙特称将严格遵守减产承诺

欧元债市：公债收益率全线下跌，主要央行对撤出宽松政策态度谨慎
美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。
交易员表示，美国原油价格小幅上涨，之前沙特称，该国将依照包括石油输出国组织(OPEC)成员和俄罗斯在内的产油国达成的全球协议，严格遵守减产承诺。
沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)周一在一次行业活动中称，“很多国家实际上的减产幅度比承诺的还要多...我对减产的影响抱有信心...头两周的减产情况让我备受鼓舞。”
但分析师表示，通过减少供应来支撑油价的举措可能会弄巧成拙。
AB Bernstein周二称，减产以及由此带来的油价上涨，可能会打击石油需求。
“油价每上升10美元/桶，石油需求将会下降10个基点。虽然市场普遍预计2017年石油需求将增长130万桶/日，但我们认为随着中国和印度的需求增长开始放缓，今年需求增长面临下行风险，”Bernstein说。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 陈宗琦/汪红英；审校 张涛/杜明霞)
美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。
路透5月25日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:0 9时，1港元=0.88158人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为 21.06%，高于上交易日收盘的20.20%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 5.16 5.16 1.13 建设银行 6.28 6.42 1.11 中国银行 3.70 3.88 1.08 农业银行
该期债为财政部今年第25期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为5月26日上午10:35-11:35，5月31日开始计息，招标结束至5月31日进行分销，6月2日起上市交易。