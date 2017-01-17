港报社评：特首选举新阶段，特色看点有深意--明报1月17日

国务院接纳政务司长林郑月娥和财政司长曾俊华辞职，林郑月娥随后宣布参加下任特首选举，事态发展显示特首选举进入新阶段。今次特首选举，一些转折出乎意料，各方须重新思考和部署，例如还有不到两个半月（3月26日）选举委员会就投票，然而最终有多少人参加竞逐，迄今仍未知晓；即使如此，今次选举呈现和反映的一些情况，仍然值得讨论和关注。

今次特首选举与历次比较，时间较紧迫。一直以来，特首梁振英表露寻求连任意向，惟去月9日，他突然宣布弃选，使特首选情出现重大变化，林郑月娥以巨变来形容，当时表达思考参选之意；曾俊华在选委选举有结果之后，宣布辞去财政司长职务，声言考虑参与选举；随后叶刘淑仪宣布参选，连同早已表明参与竞逐的退休法官胡国兴，一般认为最少会有4人参选。林郑月娥去周四请辞，昨日与12月12日辞职的曾俊华一同获国务院批准，设若林郑月娥由请辞到获批准的流程正常，则曾俊华获准辞职需时逾月，事态就不正常了。

曾俊华请辞前后，政界流传他未获中央祝福、冲红灯、劝退等，这类说法和信息，无法从有关方面查证是否属实，不过，中央延宕逾月才批准他辞职，若说个中没有事态发生，难以置信。曾俊华的辞职遭遇，是否传递着一些信息，政界有各种猜想；到昨日情况明朗了，曾俊华仍然是一个多月前的说法，要考虑数日，究竟他还要考虑什么？引发一些联想。总之，时间紧迫，未来数日他总要有个决断。

按已知情况，今次选举将有3名现任或前任资深政务官同场竞逐，他们是林郑月娥、曾俊华和叶刘淑仪。回归之后4届3任特首，由董建华到曾荫权到梁振英，兜兜转转，预期下任特首将再是公务员出身。公务员熟悉政府运作，长期展现能力，方便评估能否胜任特首工作，此乃公务员的优势；不过，公务员予人认知是长于执行，短于开拓，特别在政府工作数十年，早已定型，寄望他们给香港带来根本改革和改变，似乎是一道难题。曾荫权7年特首工作表现，就是事例。

香港回归20年了，看不到公务员队伍的政治修为有多大精进，现在再次倚赖他们带领香港，实在是反映缺乏政治人才，而香港日益政治化，需要更娴熟政治手腕和技巧应对处理，公务员在这方面难以让人有足够信心。政治问责制其中一个目的是培养政治人才，可是落实15年以来，举不出栽培了什么政治人物。现在仍然倚仗公务员统领香港，正好说明政治人才是整体管治其中一个短板。

特首选举只有1,200名选委有权投票，这样的小圈子选举容易被操控，少数人凭藉财雄势大，对特首选情都起到较大影响力。工商界在选委会是实力派，加上涉及千丝万缕利益关系，工商界可影响和调动的选票就更多了；参选人为求当选，当然要向选票靠拢，不排除政策向工商界倾斜的景况。现在已宣布参选或热门参选人都未拿出详细政纲，单凭一些理念说法，难以判定他们的政策取向，未来一段日子，市民会审视他们的政纲，如何做到在工商界和普罗市民之间，寻求较合理的平衡关系。

今次选举其中一个看点，是泛民阵营坐拥最少325票，将对选情产生怎样的影响。迄今泛民阵营只想「造王」，不打算推派代表参选，而是期望支持建制阵营参选人，达至泛民的政治诉求，因此，他们之间有「交易」，很容易理解。值得注意的是，目前泛民阵营采取「拒中抗共」政治路线，各个派别的一些想法或诉求，虽然不尽相同，惟都未偏离这条路线，只是明暗或程度不同而已。参选人寻求泛民支持，难以与这条路线割离，然则是否为了得到泛民支持而附合「拒中抗共」，是摆在参选人眼前的问题，需要抉择。天下间没有白吃的午餐。从香港最大利益出发，不希望今次特首选举会激化和恶化本港与中央的关系，设若参选人说服泛民阵营放下「拒中抗共」路线，然后既得到泛民支持，又消解偏激政治路线，自然是最理想的事，未知哪一位参选人有这样的能耐。

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