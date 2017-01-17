港报社评：新财爷最乐见的新特首是林郑--信报1月17日

三月特首选举终于有一个更加清晰的图像，两位司长的辞职昨日同一时间获得中央批准，意味着不再是政务司司长的林郑月娥，以及不再是财政司司长的曾俊华，将会双双加入竞选行列。连同已经表态的退休法官胡国兴及新民党主席叶刘淑仪，特首参选者目前是四位，未知还有没有其他尚未现身的黑马，至少前立法会主席曾钰成前天仍说未有排除出选的可能。

曾俊华辞职超过一个月才获批，林郑月娥辞职仅四天即得准，当中是否存在着特殊的含意？虽然同时批准已是最体面的做法，但时间长短相差甚远始终惹人联想，林郑是稍为受中央看重的一位。全国港澳研究会副会长刘兆佳更明言，中央较属意林郑月娥参选。另有传闻，中联办在现任特首梁振英宣布放弃竞逐连任之后，已经向建制派选委放风，指林郑月娥才是中央属意的特首人选，又表示中央担心流选风险，希望可以一轮投票便选出下一届行政长官。

随着两位司长辞职获批，继任人选亦落实，国务院任命劳工及福利局局长张建宗为政务司司长，发展局局长陈茂波为财政司司长。

张建宗替补林郑的司长职位，不太让人感到诧异，陈茂波接替曾俊华成为新任财政司司长则颇见微妙之处，因为一般相信，本已署任财爷的财经事务及库务局局长陈家强是较为适合的人选，现在反而由欠缺主理财金系统经验的陈茂波顶上，也许是梁振英和中央政府别具深意的部署。

首先回顾一下陈茂波的仕途，他本来是立法会会计界议员，二○一二年梁振英当选特首，他出了不少心力，盛传有机会担任财政司司长，但中央决定曾俊华留任。梁振英随后提出政府架构重组，增设财政司副司长，由陈茂波出任，但重组计划因立法会拉布而触礁，陈茂波当不成曾俊华的副手。再后来，发展局局长麦齐光极速下台，陈茂波获委任接掌发展局。即是说，陈茂波一直是梁振英的心腹。

接下来研究一下曾俊华的理财哲学，他得到的批评往往是四个字：孤寒财主。去年八月，林郑月娥出席一项活动之时表示：「当然你说《基本法》有一百六十条，没有理由要我条条都同意你，例如《基本法》一百零七条，我就不同意。什么叫量入为出？你（政府）大把钱，有八千亿元储备，你就使啦，为何要『相适应』？」这一番说话被理解为暗批曾俊华过于保守审慎，坐拥庞大财政储备却未有适当使用，林郑虽然事后否认有这种针对性的意思，但她对于怎样才是量入为出，显然与财爷的理念有分别。

曾俊华是不是真的过于审慎？不妨来一个比较，去年年初他发表《财政预算案》之时透露：「预计财政储备至二○一六年三月底达八千六百亿元，相等于二十四个月的政府开支。」在梁锦松当财爷的年代，他认为财政储备可以维持政府开支十二个月就足够了。

梁振英一再强调「适度有为」，所以屡有传闻，他跟曾俊华的理财哲学不尽相同而产生龃龉。梁振英上任不久即推出必须增加经常性开支的多项措施，曾俊华则提出成立「房屋储备金」及「未来基金」，把连年增加的财政盈余储起来，理由是本港税基窄，且面对人口老化，故此要居安思危。

综合上述分析，不难得出一个印象，梁振英、林郑月娥和陈茂波的理念比较接近，对于曾俊华那种长期「揞住荷包」的思维不以为然。由此可见，陈茂波担任新财爷之后，他最乐意见到的新特首必然是林郑月娥。况且林郑昨日被问到陈茂波和张建宗会否是她日后班底的人选时表示，如果她当选，会重新考虑，未来的管治团队须注入新血。或许陈茂波届时顺利过渡的机会不低，并非只过几个月财爷瘾，而是随时会多做五年。当然，如果选举的结果是曾俊华胜出，那将是另一个故事了。

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