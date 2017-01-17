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亚洲 | 2017年 1月 17日 星期二 09:03 BJT

《汇市简讯》澳元/美元亚洲时段保持疲弱

0053GMT
    
    * 澳元在亚洲时段表现低迷，目前为止守在0.7468/0.7480狭窄区间
，最新报0.7476
    * 没有明确倾向，100与200日移动均线相交于0.7500，小时支撑位在
0.7468
    (完)
    
  
 (编译 张涛；审校　戴素萍)
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