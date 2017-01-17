背景资料：2017年中国信用债违约一览

欧元债市：公债收益率全线下跌，主要央行对撤出宽松政策态度谨慎
美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。
路透上海1月17日 - 据路透统计，2016年中国信用债市场约有40只个券出现实质性违约，较上年大幅增加 ；而2017年供给侧改革仍将深入推进，此外金融去杠杆力度加大，企业债券融资环境料有所收紧，今年信用债 违约案例数量或仍维持在较高水平。 以下据公开信息统计的2017年中国信用债市场出现的违约案例一览： 发债主体 债券简称 发行规模 兑付日或 期限 票面利率 主承销商 债券种类 备 注 (亿元人民币) 付息日 ---------------------------------------------------------------------------------------------- *东北特殊 13东特钢MTN1 14 1月15日 5年 6.10% 中国银行 中票 付息违约，付息日因 钢集团 假期延至1月16日 *大连机床 16大机床MTN001 4 1月14日 3年 7.00% 兴业银行 中票 付息违约，付息日因 集团 假期延至1月16日 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 此外，今年以来信用债市场还有如下风险事件： --1月3日，中钢股份公告称，将“10中钢债” 回售登记期再度延长至1月17日结束，这 已是10中钢债回售登记第23次延期。而中钢国际 去年9月末公告称，收到控股股东中国中钢集团通 知，中钢集团债务重组方案正式获得批准。 中国银行 去年12月6日称，包括该行在内的六家债委会主席行与中钢集团正式签署 债务重组框架协议，将对本息总额600亿元人民币的债权整体重组，其中部分可通过发行可转债的方式置换金 融机构对应债权。(完) (整理 边竞; 审校 李宏薇)
美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。
路透5月25日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:0 9时，1港元=0.88158人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为 21.06%，高于上交易日收盘的20.20%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 5.16 5.16 1.13 建设银行 6.28 6.42 1.11 中国银行 3.70 3.88 1.08 农业银行
该期债为财政部今年第25期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为5月26日上午10:35-11:35，5月31日开始计息，招标结束至5月31日进行分销，6月2日起上市交易。