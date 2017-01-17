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亚洲 | 2017年 1月 17日 星期二 14:33 BJT

背景资料：2017年中国信用债违约一览

路透上海1月17日 - 据路透统计，2016年中国信用债市场约有40只个券出现实质性违约，较上年大幅增加
；而2017年供给侧改革仍将深入推进，此外金融去杠杆力度加大，企业债券融资环境料有所收紧，今年信用债
违约案例数量或仍维持在较高水平。
    
    以下据公开信息统计的2017年中国信用债市场出现的违约案例一览：
    
  发债主体   债券简称   发行规模  兑付日或  期限 票面利率 主承销商  债券种类     备    注
                     (亿元人民币) 付息日 
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 *东北特殊  13东特钢MTN1   14     1月15日    5年   6.10%  中国银行   中票    付息违约，付息日因 
    
  钢集团                                                                     假期延至1月16日   
 *大连机床  16大机床MTN001  4     1月14日    3年   7.00%  兴业银行   中票    付息违约，付息日因 
  
  集团                                                                       假期延至1月16日    
  
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    此外，今年以来信用债市场还有如下风险事件：
    
    --1月3日，中钢股份公告称，将“10中钢债” 回售登记期再度延长至1月17日结束，这
已是10中钢债回售登记第23次延期。而中钢国际 去年9月末公告称，收到控股股东中国中钢集团通
知，中钢集团债务重组方案正式获得批准。
    中国银行  去年12月6日称，包括该行在内的六家债委会主席行与中钢集团正式签署
债务重组框架协议，将对本息总额600亿元人民币的债权整体重组，其中部分可通过发行可转债的方式置换金
融机构对应债权。(完)

 (整理 边竞; 审校 李宏薇)
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