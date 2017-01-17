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亚洲 | 2017年 1月 17日 星期二 09:09 BJT

长江期货：中国期指主力对蓝筹指数不悲观

以下内容节选自1月17日的《期货日报》：

周一，沪深300股指期货盘中出现宽幅振荡，日线留出长长的下影。IF四份合约持仓量下降544手至42856手，显示投资者在大幅振荡的过程中心态趋于谨慎。一般情况下，为避免周末的不确定性，股指期货市场中部分资金会在周五选择离场并在周一返回，因此周一持仓量往往会有增加。本周一的持仓量不增反降可能更能反映市场资金的动向。

数据显示，前20名席位在IF1701与IF1703合约上合计共持买单27542手、卖单27272手。主力净多持仓量270手，较前一交易日增加247手。沪深300股指期货净多持仓量回升至近7个交易日最高，显示主力资金对大盘蓝筹指数可能并不悲观，减仓力量更多来自空方。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场 (整理 路透中文部)
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