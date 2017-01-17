期货日报：警惕沪铜高位回落的风险

以下内容节选自1月17日的《期货日报》：

去年12月下旬以来，国内外铜价出现明显的反弹。笔者认为，铜价反弹的幕后推手主要有三个：一是市场修复债市去杠杆带来的系统性悲观情绪；二是美元涨势暂缓，人民币汇率反弹刺激风险偏好；三是信贷和融资数据远超预期，引发基建投资发力、铜需求向好的预期。

然而，笔者对基建投资和铜需求向好的传导逻辑持谨慎态度，从历史数据来看，铜需求向好和房地产投资周期相吻合，和基建投资周期拟合度不是很好。更何况在基数较大的情况下，基建投资增速能够保持2016年的增速已经不易。因此，需要警惕铜价冲高回落的风险。(完)

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