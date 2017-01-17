期货日报：警惕沪铜高位回落的风险

欧元债市：公债收益率全线下跌，主要央行对撤出宽松政策态度谨慎
美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。
以下内容节选自1月17日的《期货日报》：
去年12月下旬以来，国内外铜价出现明显的反弹。笔者认为，铜价反弹的幕后推手主要有三个：一是市场修复债市去杠杆带来的系统性悲观情绪；二是美元涨势暂缓，人民币汇率反弹刺激风险偏好；三是信贷和融资数据远超预期，引发基建投资发力、铜需求向好的预期。
然而，笔者对基建投资和铜需求向好的传导逻辑持谨慎态度，从历史数据来看，铜需求向好和房地产投资周期相吻合，和基建投资周期拟合度不是很好。更何况在基数较大的情况下，基建投资增速能够保持2016年的增速已经不易。因此，需要警惕铜价冲高回落的风险。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。
路透5月25日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:0 9时，1港元=0.88158人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为 21.06%，高于上交易日收盘的20.20%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 5.16 5.16 1.13 建设银行 6.28 6.42 1.11 中国银行 3.70 3.88 1.08 农业银行
该期债为财政部今年第25期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为5月26日上午10:35-11:35，5月31日开始计息，招标结束至5月31日进行分销，6月2日起上市交易。