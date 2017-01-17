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亚洲 | 2017年 1月 17日 星期二 09:11 BJT

金期投资：郑州菜粕期货有望继续维持偏强走势

以下内容节选自1月17日的《期货日报》：

经过两周的底部振荡后，在美豆上涨带动下，菜粕期货在上周五放量增仓上行。展望后市，美豆供应调紧的利多效应仍有发挥空间，而南美大豆生产依旧存在不确定性，加之国内菜粕供应依旧偏紧，菜粕期货仍将维持偏强走势。

　　国内菜粕供应偏紧加之外盘豆类上涨，推动了菜粕期货触底回升。春节后，随着气温回升，水产养殖将逐渐开工，菜粕需求趋好，加之南美大豆供应上潜在的利多因素较多，菜粕期货有望继续维持偏强走势。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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