瑞达期货：上海螺纹钢期货不宜盲目追高

螺纹钢1705合约价格在2827元/吨下破失败后，转身振荡走高。持仓缓慢回升，显示抄底资金逐渐进入。不过，成交量表现平稳，没有明显放大，说明目前的反弹动力并不十分强劲，反弹延续性有待观察。

1705合约价格已站上布林通道中轨，短期技术面转好。RSI指标在50以上形成金叉，并向上延伸。但前期高位成交密集区对价格形成压制，消化情况仍待观察，不宜盲目追高。从基本面看，由于房地产调控等因素，需求下滑确定性较大，弱化了包括查处“地条钢”等在内的去产能政策的利好程度。(完)