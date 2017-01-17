版本:
中国
亚洲 | 2017年 1月 17日 星期二 09:12 BJT

瑞达期货：上海螺纹钢期货不宜盲目追高

以下内容节选自1月17日的《期货日报》：

螺纹钢1705合约价格在2827元/吨下破失败后，转身振荡走高。持仓缓慢回升，显示抄底资金逐渐进入。不过，成交量表现平稳，没有明显放大，说明目前的反弹动力并不十分强劲，反弹延续性有待观察。

　　1705合约价格已站上布林通道中轨，短期技术面转好。RSI指标在50以上形成金叉，并向上延伸。但前期高位成交密集区对价格形成压制，消化情况仍待观察，不宜盲目追高。从基本面看，由于房地产调控等因素，需求下滑确定性较大，弱化了包括查处“地条钢”等在内的去产能政策的利好程度。(完)

详情请点选链接：here

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐