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亚洲 | 2017年 1月 17日 星期二 09:13 BJT

宝城期货：沪胶存在补涨需求

以下内容节选自1月17日的《期货日报》：

　　正值泰国南部产胶旺季，却遇百年洪水侵袭，割胶运输受阻令胶源供给紧张。与此同时，国内新车产销数据喜人，增强橡胶终端需求预期。在供需结构继续转向利于胶价上涨的情况下，过去一周，沪胶期货呈现快速拉升模式，主力1705合约再创本轮反弹新高，期价最高攀升至21730元/吨，累计涨幅达到21%。

　　泰国南部洪水灾害令天胶减产预期持续发酵，供给端紧张态势加强，而国内下游车市产销两旺继续巩固需求端乐观前景。在供需结构转向利多的背景下，加之合成胶升水幅度进一步扩大，将共同刺激胶价上涨。因此，预计沪胶强势格局还将延续。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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