《全球重要经济事件一览表》--1月17日-1月24日

欧元债市：公债收益率全线下跌，主要央行对撤出宽松政策态度谨慎
美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。
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1月17日(二)
瑞士-习近平出席在瑞士达沃斯举行的世界经济论坛2017年年会。
北京-中国农业部举行新闻发布会，介绍重点农产品市场信息有关情况，并回答记者提问(0200)。
北京-中国社科院召开“创新激发旅游新动能”——2016-2017《旅游绿皮书》发布暨研讨会(0600)。
华盛顿--美联储理事布雷纳德在布鲁金斯学会就货币和财政政策发表讲话(1500)。
华盛顿--美联储主席叶伦与全美教育工作者举行网络对话，将简要谈论联邦储备系统的任务和责任(2230)。
美国沙加缅度--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯在沙加缅度商业检讨经济预测活动中发言(2300)。
达沃斯--世界经济论坛2017年年会(至1月20日)，中国国家主席习近平将出席。
维也纳--2017年中东欧论坛(至1月18日)，演讲嘉宾包括欧洲央行管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼等。
维也纳--欧洲央行管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼参加“动荡时期的欧元改革”小组讨论(1100)。
纽约--纽约联邦储备银行总裁杜德利预定参加由全美零售商联合会所主办的活动(1345)。
1月18日(三)
瑞士--习近平访问联合国日内瓦总部、世界卫生组织、国际奥委会。
达拉斯--达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗参加德克萨斯大学奥斯汀分校2017年商业预测会议前的小组讨论(1400)。
旧金山--美联储主席叶伦在Commonwealth Club就“货币政策目标和我们如何追求这种目标”发表讲话(2000)。
德国科布伦兹--欧洲央行银行监管委员会主席努伊(Daniele Nouy)在一场会议发言(1030)。
德国科布伦兹--欧洲央行银行监管委员会主席努伊在奥托贝森管理研究院(WHU Otto Beisheim School of Management)发表讲话(2245)。
明尼阿波利斯--明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利参加有关“经济机遇与包容性增长”的讨论(1600)。
华盛顿--美联储发布经济状况褐皮书(1900)。
奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森在奥斯陆证交所发表讲话(1350)。
渥太华--加拿大央行宣布利率决议并发表货币政策报告(1500)。央行总裁波洛兹和高级副总裁威尔金斯随后举行记者会(1615)。
雅加达--印尼央行举行理事会会议(至1月19日)。
1月19日(四)
雅加达--印尼央行举行宣布利率决议。
伦敦--英国央行保险监管执行理事David Rule发表演讲(1230)。
法兰克福--欧洲央行利率会议，之后宣布利率决议，欧洲央行(ECB)总裁德拉吉举行记者会(1330)。
斯坦福--美联储主席叶伦在斯坦福大学经济政策研究所就“经济前景和货币政策行为”发表讲话(0100)。
美国费尔菲尔德--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯在索拉诺经济发展企业年度午餐会议上讲话(2045)。
法兰克福--欧洲央行管理委员会会议，随后宣布利率决定，欧洲央行总裁德拉吉召开新闻发布会。
1月20日(五)
达沃斯--欧洲央行执委科尔参加世界经济论坛2017年年会。
华盛顿--美国当选总统特朗普宣誓就任。
旧金山--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯在湾区评议会(The Bay Area Council)第10届年度经济预测活动上致闭幕辞(1800)。
东京--日本央行副总裁中曾宏将参加日本国际银行家协会会议。
美国桑莫塞--费城联邦储备银行总裁哈克在纽泽西银行家协会就经济前景发言(1400)。
1月23日(一)
暂无重要经济事件预告。
1月24日(二)
暂无重要经济事件预告。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
全球重要经济事件一览表
美股业绩公布日程
金融市场假期一览表
美国重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (整理 王颖；审校 张涛)
美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。
路透5月25日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:0 9时，1港元=0.88158人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为 21.06%，高于上交易日收盘的20.20%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 5.16 5.16 1.13 建设银行 6.28 6.42 1.11 中国银行 3.70 3.88 1.08 农业银行
该期债为财政部今年第25期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为5月26日上午10:35-11:35，5月31日开始计息，招标结束至5月31日进行分销，6月2日起上市交易。