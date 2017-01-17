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亚洲 | 2017年 1月 17日 星期二 09:15 BJT

国泰君安期货：大连大豆期货后市料以区间运行为主

以下内容节选自1月17日的《期货日报》：

在美国农业部1月供需报告的指引下，上周美豆取得单日较大涨幅，一举升穿多条均线压制。受此影响，连豆期价止跌回升。从供需格局和季节性来看，春节前大豆料以区间运行为主。

从大豆进口来看，2016年12月，中国大豆进口量为900万吨，环比上升14.8%，同比下降1.3%，处于历史以来单月进口量的第3高位。从时间节点来看，临近春节，南方企业备货逐步完成，东北大豆外销量减少使得当地购销相对清淡，大豆上涨动力不足。据汇易咨询统计，上周哈尔滨地区毛粮国标三等大豆报价持平于3.7—3.84元/公斤，收购价格相对稳定。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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