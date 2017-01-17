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亚洲 | 2017年 1月 17日 星期二 09:23 BJT

中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数续微跌，CFETS指数跌至94.63

路透上海1月17日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇
率指数周二较上日微跌0.02%至94.63；SDR篮子指数微跌至95.73，BIS篮子指数微跌至96.04
。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.21%，SDR篮子指数升0.25%，BIS指数跌0.21%
。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%
。
 CFETS篮子部分主要货币     今日中间   较上日升贬点数
                           价         
 人民币                       6.8992             -118
 欧元                         7.3216               36
 日圆                         6.0549             -216
 港元                         0.8896            -14.9
 英镑                         8.3183             -225
 澳元                         5.1616               62
 新加坡元                     4.8314              -57
 林吉特                       0.6445            -11.1
 泰铢                         5.1278             -121
 韩元                         171.43               74
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起，
CFETS在中国货币网新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据
。

    2016年底CFETS进行首次货币篮子规则调整，CFETS篮子货币数量由13种调升为24种，同
时调整了相关货币权重；SDR篮子也调整了货币权重，并与CFETS货币篮子均重新定基，重新
定基日为2016年最后一个交易日。

    另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数<.
RXYH>最新报96.11，较上日微跌0.02%；RXY全球在岸人民币指数 报95.44，微升0.06
%；RXY参考离岸人民币指数 报96，微跌0.06%；RXY参考在岸人民币指数 报
95.24，微升0.02%。

    汤森路透和港交所2016年6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映
人民币兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易
。 （完）

 (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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