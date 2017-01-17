香港个股：时代地产发行3.75亿美元三年期优先票据，息率6.25%

欧元债市：公债收益率全线下跌，主要央行对撤出宽松政策态度谨慎
美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。
路透香港1月17日 - 中国广东省房地产商--时代地产 周二称，计划发行本金总额3.75亿美元三年期优先票据，息率6.25%。
据公告，在扣除开支后，本次发行所得款项净额预计约3.69亿美元，拟用作其若干现有债务再融资。
票据的发行价为本金额的100%，于2020年1月23日到期，每半年支付一次利息，将寻求在联交所上市。德意志银行、摩根大通及瑞银为本次发行的联席全球协调人。
票据预期将获标准普尔B、穆迪B2及惠誉B+评级。
2016年上半年，时代地产录得营业额为56.99亿元人民币，净利5.5亿元，按年分别升41%及21%；于6月末净负债与净资产的比率为83%，流动比率约2.1倍。（完）
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(记者 雷美珍；审校 杨淑祯)
美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。
路透5月25日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:0 9时，1港元=0.88158人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为 21.06%，高于上交易日收盘的20.20%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 5.16 5.16 1.13 建设银行 6.28 6.42 1.11 中国银行 3.70 3.88 1.08 农业银行
该期债为财政部今年第25期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为5月26日上午10:35-11:35，5月31日开始计息，招标结束至5月31日进行分销，6月2日起上市交易。