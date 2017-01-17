香港个股：时代地产发行3.75亿美元三年期优先票据，息率6.25%

路透香港1月17日 - 中国广东省房地产商--时代地产 周二称，计划发行本金总额3.75亿美元三年期优先票据，息率6.25%。

据公告，在扣除开支后，本次发行所得款项净额预计约3.69亿美元，拟用作其若干现有债务再融资。

票据的发行价为本金额的100%，于2020年1月23日到期，每半年支付一次利息，将寻求在联交所上市。德意志银行、摩根大通及瑞银为本次发行的联席全球协调人。

票据预期将获标准普尔B、穆迪B2及惠誉B+评级。

2016年上半年，时代地产录得营业额为56.99亿元人民币，净利5.5亿元，按年分别升41%及21%；于6月末净负债与净资产的比率为83%，流动比率约2.1倍。（完）

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