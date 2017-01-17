中国经济：加快建立全民所有自然资源资产有偿使用制度--国务院

路透北京1月17日 - 中国国务院明确，将加快建立健全全民所有自然资源资产有偿使用制度，到2020年，中国基本建立产权明晰、权能丰富、规则完善、监管有效、权益落实的全民所有自然资源资产有偿使用制度，其中，国有土地资源的有偿使用范围将扩大到公共服务领域和国有农用地。

国务院周一稍晚发布关于全民所有自然资源资产有偿使用制度改革的指导意见，对完善国有土地资源、水资源、矿产资源、国有森林资源、国有草原资源、海域海岛等六类国有自然资源的有偿使用制度作出具体安排。

意见指出，完善国有土地资源有偿使用制度，以扩大范围、扩权赋能为主线，将有偿使用扩大到公共服务领域和国有农用地；完善水资源有偿使用制度，健全水资源费差别化征收标准和管理制度；完善矿业权有偿出让、矿业权有偿占有和矿产资源税费制度，健全矿业权分级分类出让制度。

同时，规范国有森林资源有偿使用和流转，通过租赁、特许经营等方式发展森林旅游；对已改制国有单位涉及的国有草原和流转到农村集体经济组织以外的国有草原，探索实行有偿使用；丰富海域使用权权能，设立无居民海岛使用权和完善其权利体系，并逐步扩大市场化出让范围。

新华社报导称，改革开放以来，中国全民所有自然资源资产有偿使用制度逐步建立。但由于有偿使用制度不完善、监管力度不足，还存在市场配置资源的决定性作用发挥不充分、所有权人不到位、所有权人权益不落实等突出问题。

“产权制度不够明晰；政府作为自然资源所有者代表和作为公共利益管理者的职能边界不清，越位与缺位并存，甚至相互掣肘。”报导引述北京师范大学能源与战略资源研究中心副主任林卫斌称。