中国经济：加快建立全民所有自然资源资产有偿使用制度--国务院

欧元债市：公债收益率全线下跌，主要央行对撤出宽松政策态度谨慎
美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。
路透北京1月17日 - 中国国务院明确，将加快建立健全全民所有自然资源资产有偿使用制度，到2020年，中国基本建立产权明晰、权能丰富、规则完善、监管有效、权益落实的全民所有自然资源资产有偿使用制度，其中，国有土地资源的有偿使用范围将扩大到公共服务领域和国有农用地。
国务院周一稍晚发布关于全民所有自然资源资产有偿使用制度改革的指导意见，对完善国有土地资源、水资源、矿产资源、国有森林资源、国有草原资源、海域海岛等六类国有自然资源的有偿使用制度作出具体安排。
意见指出，完善国有土地资源有偿使用制度，以扩大范围、扩权赋能为主线，将有偿使用扩大到公共服务领域和国有农用地；完善水资源有偿使用制度，健全水资源费差别化征收标准和管理制度；完善矿业权有偿出让、矿业权有偿占有和矿产资源税费制度，健全矿业权分级分类出让制度。
同时，规范国有森林资源有偿使用和流转，通过租赁、特许经营等方式发展森林旅游；对已改制国有单位涉及的国有草原和流转到农村集体经济组织以外的国有草原，探索实行有偿使用；丰富海域使用权权能，设立无居民海岛使用权和完善其权利体系，并逐步扩大市场化出让范围。
新华社报导称，改革开放以来，中国全民所有自然资源资产有偿使用制度逐步建立。但由于有偿使用制度不完善、监管力度不足，还存在市场配置资源的决定性作用发挥不充分、所有权人不到位、所有权人权益不落实等突出问题。
“产权制度不够明晰；政府作为自然资源所有者代表和作为公共利益管理者的职能边界不清，越位与缺位并存，甚至相互掣肘。”报导引述北京师范大学能源与战略资源研究中心副主任林卫斌称。
他并指出，中国自然资源配置存在的问题还包括：资源开发利用缺乏整体规划，效率低下和资源浪费现象比较普遍；资源有偿使用制度不够完善；一些领域仍然采用行政许可方式配置自然资源等。（完） (发稿 李文科; 审校 张喜良)
美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。
路透5月25日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:0 9时，1港元=0.88158人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为 21.06%，高于上交易日收盘的20.20%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 5.16 5.16 1.13 建设银行 6.28 6.42 1.11 中国银行 3.70 3.88 1.08 农业银行
该期债为财政部今年第25期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为5月26日上午10:35-11:35，5月31日开始计息，招标结束至5月31日进行分销，6月2日起上市交易。