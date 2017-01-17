全球金市：金价微涨，关注英国首相特雷莎梅将发表的讲话

英国每日电讯报(the Telegraph)周一报导称，首相特雷莎梅的12项退欧协商优先考虑事项中，将包括脱离欧盟单一市场和关税联盟。她表示英国在寻求退欧协议时，不会是“那种一只脚在里、一只脚在外的状态。”

市场也将观察特朗普周五正式就职后对美国经济的计划。分析师普遍预期，今年较高的利率将带动美元升值，从而令金价涨势受到抑制。

在达沃斯参加世界经济论坛的顶级经济学家表示，美国与中国之间可能爆发贸易战与美元走强，成为全球经济亮丽前景面临的重大威胁。

国际货币基金组织(IMF)周一上调美国2017及2018年经济成长率预估，因预期美国下任总统特朗普将推出减税及支出计划，但IMF表示，几个重要新兴市场国家的增速减弱，将大致抵销美国经济的提振效应。

美联储主席叶伦周三和周四有演讲安排，将有机会发表她对货币政策的想法。(完)

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