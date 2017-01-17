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亚洲 | 2017年 1月 17日 星期二 09:58 BJT

金属期市：期铜连续第二日回落，但中国强劲需求前景限制跌势

铜市正受强势美元打压，投资者在周一铜价攀升至五周高位后了结获利。

中国需求强劲以及美国经济数据良好支撑着基本金属价格。中国海关数据周五显示，2016年中国铜进口创下495万吨的纪录高位。

LME三个月期镍 少有变动，上日受印尼政府解禁镍矿石出口打击，下跌了1.8%。

印尼政府上周调整政策，允许镍矿石和铝土矿及其它精炼矿在一定条件下出口。 (完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 李爽/王琛；审校 张涛/李婷仪)
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