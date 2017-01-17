澳新汇市：澳元和新西兰元兑英镑在近两个月高位徘徊

投资者一直担心，退出欧洲单一市场可能打击出口和外国投资。

英镑兑新西兰元 涨至1.6952新西兰元，上日曾下跌1.3%至两个月低点1.6833。

澳新货币对美元维持在近来高点附近。

澳元兑美元 报0.7469美元，之前曾多次在0.75美元上方遭遇强劲阻力。

分析师认为技术图上的强支撑位在0.7460。

“但我们仍认为0.7525仍存在阻力...表明除了铁矿石价格上涨外，澳元还需要更多刺激因素才能突破阻力位，”OANDA澳洲和亚太业务资深交易员Stephen Innes说。

分析师也警惕特朗普周五宣誓就职之后的短期趋势。

“如果特朗普仍维持其保护主义论调，并将矛头指向中国，我们可能会发现澳元/新西兰元将下跌...”ThinkMarkets资深分析师Matt Simpson说。

新西兰元兑美元 脱离一个月高点0.7149美元，报0.7102。(完)

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