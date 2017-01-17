澳新汇市：澳元和新西兰元兑英镑在近两个月高位徘徊

欧元债市：公债收益率全线下跌，主要央行对撤出宽松政策态度谨慎
美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。
投资者一直担心，退出欧洲单一市场可能打击出口和外国投资。
英镑兑新西兰元 涨至1.6952新西兰元，上日曾下跌1.3%至两个月低点1.6833。
澳新货币对美元维持在近来高点附近。
澳元兑美元 报0.7469美元，之前曾多次在0.75美元上方遭遇强劲阻力。
分析师认为技术图上的强支撑位在0.7460。
“但我们仍认为0.7525仍存在阻力...表明除了铁矿石价格上涨外，澳元还需要更多刺激因素才能突破阻力位，”OANDA澳洲和亚太业务资深交易员Stephen Innes说。
分析师也警惕特朗普周五宣誓就职之后的短期趋势。
“如果特朗普仍维持其保护主义论调，并将矛头指向中国，我们可能会发现澳元/新西兰元将下跌...”ThinkMarkets资深分析师Matt Simpson说。
新西兰元兑美元 脱离一个月高点0.7149美元，报0.7102。(完)
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全部现汇报价 (编译 王颖/汪红英；审校 戴素萍/杜明霞)
美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。
路透5月25日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:0 9时，1港元=0.88158人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为 21.06%，高于上交易日收盘的20.20%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 5.16 5.16 1.13 建设银行 6.28 6.42 1.11 中国银行 3.70 3.88 1.08 农业银行
该期债为财政部今年第25期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为5月26日上午10:35-11:35，5月31日开始计息，招标结束至5月31日进行分销，6月2日起上市交易。