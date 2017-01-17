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亚洲 | 2017年 1月 17日 星期二 10:11 BJT

台湾股市：盘中受电子类股低接买盘提振上涨，台积电和宏达电反弹

智能手机生产商宏达电跃升近1%，有望实现三日以来首次上涨。

电子类指数 涨0.5%，金融保险类指数 涨0.3%。(完)
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