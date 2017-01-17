《路透晚报》--1月17日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《独家新闻》中国2017年经济增长目标在6.5%左右--消息

政策消息人士称，中国将把2017年经济增长目标从去年的6.5-7%调降至6.5%左右，凸显政策转向，即从支持经济增长转向推进改革，以抑制债务和楼市风险。据四位知情消息人士，高层领导人在12月中的中央经济工作会议上认可了这一目标。

--《焦点》中国国家主席首秀达沃斯论坛，将倡导全球化

面对西方公众的敌意不断升温，中国国家主席习近平周二在世界经济论坛发表讲话时将为全球化辩护。此次论坛将凸显中国的全球影响力不断上升。习近平将是首位参加这一年度盛会的中国国家主席。而特朗普赢得大选后，美国在贸易和气候变化等议题的多边合作中发挥的作用，则令人质疑。

--中国经济：财政赤字率在安全范围，关注部分地方政府债务风险--专家

中国社会科学院财经战略研究院研究员杨志勇撰文称，对于“中国政府是否也会出现债务问题”的担心其实没有必要，中国财政赤字率和政府债务负担率均在安全范围内，不存在负债过高问题，经济安全具有强大保障。

--中国经济：世行总税率“意义不大”，未来有条件续降养老保险费率--官员

针对世界银行和普华永道报告称中国总税率为68%，高于去年所有国家地区平均总税率水平，全国社保基金理事会理事长楼继伟称，世行总税率“意义不大”，比较税负关键看宏观税负，中国宏观税负低于世界平均水平，且未来有条件续降养老保险费率。

--中国数据：2016年全年ODI规模创新高且超越FDI，同比增逾四成

中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。

--中国能源：2016年全社会用电量同比增5%，其中第二产业用电量仅增2.9%

中国国家能源局公布，2016年全社会用电量59,198亿千瓦时，同比增长5.0%；其中第二产业用电量占逾七成，但同比仅增长2.9%。

--中国法律：财政部等就耕地占用税法公开征求意见，将条例上升为法律

中国财政部和国家税务总局就耕地占用税法（征求意见稿）公开征求意见，意味着条例将上升为法律。从征税对象上看，意见稿明确，占用耕地建房或者从事非农业建设的单位或者个人，应当缴纳耕地占用税。

--中国经济：加快建立全民所有自然资源资产有偿使用制度--国务院

中国国务院明确，将加快建立健全全民所有自然资源资产有偿使用制度，到2020年，中国基本建立产权明晰、权能丰富、规则完善、监管有效、权益落实的全民所有自然资源资产有偿使用制度，其中，国有土地资源的有偿使用范围将扩大到公共服务领域和国有农用地。

【金融】

--中国金融：12月央行外占再降3,000亿，未来降幅或收窄因汇率预期有所分化

中国2016年12月央行口径外汇占款再度下降逾3,000亿元人民币， 为连续第14个月下降；全年外占降幅则高达2.9万亿元，较2015年降幅扩大7,000亿。这和人民币持续贬值导致购汇意愿强烈，以及中国企业和居民进入全球化资产配置阶段都有关联， 同时也凸显中国面临的资本外流压力依然严峻。

--中国金融：银监会将制定新设债转股机构试点管理办法，确保债权真实出售--财新

中国国内财经媒体--财新网报导称，银监会主席尚福林在2017年全国银行业监督管理工作会议上指出，将尽快制定新设市场化债转股实施机构试点管理办法，明确设置条件、业务范围，风险管理等事项。同时，加强对各参与主体的行为约束，确保银行债权能够真实出售，有效实现风险隔离。

--中韩金融：韩国希望延长中韩货币互换协议--企划财政部次官

韩国表示，希望在中韩货币互换协议于10月到期前延长该协议，即便因韩国决定部署美国反导系统而存在政治不确定性的背景。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行3,300亿逆回购，单日净投放2,700亿创近四年新高

中国央行公开市场今日共进行3,300亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,000亿元，28天期2,300亿元。据此计算，单日净投放规模2,700亿元，创近四年新高。

--中国债市动态：现券和期货均走弱，节前资金趋紧打压情绪

中国银行间债市早盘现券收益率先升后震荡，国债期货亦明显走低。交易员表示，春节前资金面逐步趋紧，加之同业存单纳入同业负债的传闻，均打击市场情绪，预计短期现券仍将维持弱势。

--中国货币市场：加码净投放未缓资金紧势，春节渐近盼央行续施援手

中国央行公开市场单日净投放2,700亿元创近四年新高，但银行间市场资金吃紧势头并未得到有效缓解。因缴税因素仍存，且春节渐近提现压力开始显现。

--中国债市：未来仍需高度关注流动性风险和市场风险--证监会官员

中国证监会公司债券监管部副主任陈飞表示，当前债券市场风险虽然得到一定程度释放，但是未来仍需要高度关注债市的流动性风险和市场风险；下一步证监会将做好风险防控，提高监管效能；积极稳妥地完善交易所质押式回购制度，规范督导杠杆投资。

--新债招标：国开行一年债利率3.20%，10年期收益率3.8205%--业内人士

业内人士透露，中国国家开发银行上午招标的一年新发债和五年、10年期增发债，中标利率/收益率分别为3.20%、3.7187%和3.8205%，此前市场预测均值3.15%、3.70%和3.79%。

--中国新债：进出口行周四将增发至多120亿元三期固息债，期限3/5/10年

中国进出口银行公告，将于周四(19日)招标增发至多120亿元三期固息债，期限 包括三年、五年和10年。

--《中国新债预测》三年新发国债利率均值2.77%，七年续发国债均值3.14%

中国财政部周三将招标三年新发和七年续发国债。路透调查显示，近来市场利空消息不断，债市情绪持续偏弱，二级收益率震荡走升，而一级市场配置户依旧动作有限，预计明日两期国债需求仍一般，中标利率（收益率）预测均值分别落在2.77%和3.14%。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘由跌转升短期料持稳，春节临近购汇意愿略减

人民币兑美元即期早盘由跌转升，因美元指数小幅回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。短期汇价料持稳为主，静待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。

--中国外汇：人民币汇率不值得保，应克服非理性的汇率浮动恐惧症--专家

中国社会科学院学部委员余永定称，人民币贬值的压力是多种因素导致的，不全因为美元升值，但中国有巨额贸易顺差，有3万亿美元外储，以及有全球最高的经济增速和还有强有力的政府，应克服非理性的汇率浮动恐惧症。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数续微跌，CFETS指数跌至94.63

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日微跌0.02%至94.63；SDR篮子指数微跌至95.73，BIS篮子指数微跌至96.04。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收小涨终止连五日下跌，量能萎缩持续反弹动力不足

中国股市沪综指收小涨终止连五日下跌，成交量明显萎缩。盘面显示，中小盘股持续下跌后反弹动力较强，而前日护盘的金融股则有所回落。分析师认为，目前压制市场的因素仍未完全消失，大盘可能还不具备持续反弹动力，不过昨日低点3,050点附近存在较强支撑。

--中国证券：贫困地区脱贫后仍可享受IPO等资本市场扶持政策--报载

针对洛阳奥吉特菌业公司是否因所迁往的兰考县脱贫而不再享受IPO（首次公开发行）扶持政策，中国证券报援引证监会有关部门人称，贫困县享受的资本市场扶持政策实行脱贫不脱钩，贫困县脱贫摘帽后政策也可以延续，不影响执行。

--中国基金：QFII A股基金去年平均业绩跌6.6%，优于国内股票基金--理柏

汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)发布最新月度报告称，按实际业绩计算，中国整体合格境外机构投资者（QFII）A股基金去年12月的平均业绩跌5.47%，逊于国内股票型基金；去年全年的平均业绩累计跌6.58%，好于国内股票型基金。

--路透专访：大连万达董事长王健林称每年固定有50-100亿美元对外投资

中国首富、大连万达董事长王健林称，集团每年有50-100亿美元专款用于对外投资，侧重娱乐和体育。他在瑞士达沃斯出席世界经济论坛的间隙，对路透作此表示。他表示投资的首选是美国，其次是欧洲。

--中国企业：中化集团董事长称，与中国化工集团合并的报导是谣传

中化集团董事长宁高宁称，媒体对中化集团与中国化工集团公司将合并的报导只是谣传而已。

--中国房地产：今年一二线写字楼市场承压，商铺租金上行乏力--世邦魏理仕