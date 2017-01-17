台湾汇市：台币早盘小幅走贬，因韩元下跌与外资汇出

路透台北1月17日 - 台币兑美元 周二早盘小幅走贬。交易员称，因韩元兑美元 下跌，且有进口商支付大额货款及外资少量汇出令台币承压；惟市场观望气氛仍重、交投清淡。

他们表示，本周国际政治变数较多，除今晚英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)讲话外，还有周五美国总统当选人特朗普(Donald Trump)将上任，在相关变数厘清前，市场料保持观望。

〞成交很清淡，这价位不会有出口商要卖美元，进口商则是例行需求。〞一公股银行交易员说。

另一银行交易员则称，盘中还是要看外资的动向，昨日外资在台股现货卖超58.33亿台币，是否开启了短线的调节汇出趋势，还需要观察。

根据特雷莎梅办公室公布的信息，特雷莎梅将发表演讲，提出12项退欧协商优先考虑事项，她将表示英国退欧不会寻求半留半退。

本地时间10:08，台币兑美元报31.716，上日收报31.702；韩元兑美元 报1,185.4，上日收在1,182.1；台股 涨0.42%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘略扩大；目前一个月美元/台币远汇 报31.680/31.721，上日收在31.605。

交易员预测今日台币主要交易区间：

•31.670-31.770。

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