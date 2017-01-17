台湾汇市：台币早盘小幅走贬，因韩元下跌与外资汇出

欧元债市：公债收益率全线下跌，主要央行对撤出宽松政策态度谨慎
美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。
路透台北1月17日 - 台币兑美元 周二早盘小幅走贬。交易员称，因韩元兑美元 下跌，且有进口商支付大额货款及外资少量汇出令台币承压；惟市场观望气氛仍重、交投清淡。
他们表示，本周国际政治变数较多，除今晚英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)讲话外，还有周五美国总统当选人特朗普(Donald Trump)将上任，在相关变数厘清前，市场料保持观望。
〞成交很清淡，这价位不会有出口商要卖美元，进口商则是例行需求。〞一公股银行交易员说。
另一银行交易员则称，盘中还是要看外资的动向，昨日外资在台股现货卖超58.33亿台币，是否开启了短线的调节汇出趋势，还需要观察。
根据特雷莎梅办公室公布的信息，特雷莎梅将发表演讲，提出12项退欧协商优先考虑事项，她将表示英国退欧不会寻求半留半退。
本地时间10:08，台币兑美元报31.716，上日收报31.702；韩元兑美元 报1,185.4，上日收在1,182.1；台股 涨0.42%。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘略扩大；目前一个月美元/台币远汇 报31.680/31.721，上日收在31.605。
交易员预测今日台币主要交易区间：
•31.670-31.770。
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(记者 董永年；审校 杨淑祯)
美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。
路透5月25日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:0 9时，1港元=0.88158人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为 21.06%，高于上交易日收盘的20.20%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 5.16 5.16 1.13 建设银行 6.28 6.42 1.11 中国银行 3.70 3.88 1.08 农业银行
该期债为财政部今年第25期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为5月26日上午10:35-11:35，5月31日开始计息，招标结束至5月31日进行分销，6月2日起上市交易。