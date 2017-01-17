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市场报道 | 2017年 1月 17日 星期二 10:32 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--1月17日至1月24日

路透1月17日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为G
MT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)
    
 公布日期           公布时间  公司代码  业绩季度及公司名称
 2017-01-17         BMO       UNH.N     Q4 2016 联合健康集团(UnitedHealth Group)  
 2017-01-17         BMO       CMA.N     Q4 2016 Comerica Inc   
 2017-01-17         BMO       MS.N      Q4 2016 摩根士丹利   
 2017-01-17         AMC       CSX.OQ    Q4 2016 CSX Corp   
 2017-01-17         AMC       UAL.N     Q4 2016 联合大陆控股(United Continental Holdings) 
 2017-01-17(预估)   AMC       LLTC.OQ   Q2 2017 Linear Technology Corp   
 2017-01-18         BMO       FAST.OQ   Q4 2016 Fastenal Co   
 2017-01-18         BMO       GS.N      Q4 2016 高盛集团  
 2017-01-18         BMO       USB.N     Q4 2016 美国合众银行(U.S. Bancorp) 
 2017-01-18         BMO       SCHW.N    Q4 2016 嘉信理财(Charles Schwab) (暂定)
 2017-01-18         BMO       NTRS.OQ   Q4 2016 Northern Trust Corp   
 2017-01-18         BMO       C.N       Q4 2016 花旗集团(Citigroup Inc)  
 2017-01-18         AMC       NFLX.OQ   Q4 2016 Netflix Inc   
 2017-01-18         AMC       KMI.N     Q4 2016 金德尔摩根(Kinder Morgan) 
 2017-01-19         BMO       MTB.N     Q4 2016 M&T Bank Corp   
 2017-01-19         BMO       PPG.N     Q4 2016 PPG工业(PPG Industries)
 2017-01-19         BMO       BBT.N     Q4 2016 BB&T Corp   
 2017-01-19         BMO       JBHT.OQ   Q4 2016 J B Hunt Transport Services Inc  (暂定)
 2017-01-19         BMO       UNP.N     Q4 2016 联合太平洋(Union Pacific)  
 2017-01-19         BMO       BK.N      Q4 2016 纽约梅隆银行  
 2017-01-19         BMO       KEY.N     Q4 2016 KeyCorp   
 2017-01-19(预估)   BMO       ALK.N     Q4 2016 Alaska Air Group Inc   
 2017-01-19         AMC       IBM.N     Q4 2016 国际商业机器(IBM)公司 
 2017-01-19         AMC       AXP.N     Q4 2016 美国运通(American Express)   
 2017-01-19         AMC       SWKS.OQ   Q1 2017 Skyworks Solutions Inc   
 2017-01-19         AMC       PBCT.OQ   Q4 2016 People's United Financial Inc   
 2017-01-20         11:30     COL.N     Q1 2017 Rockwell Collins Inc   
 2017-01-20         12:00     CFG.N     Q4 2016 Citizens Financial Group Inc   
 2017-01-20         BMO       STI.N     Q4 2016 SunTrust Banks Inc   
 2017-01-20         BMO       SYF.N     Q4 2016 Synchrony Financial   
 2017-01-20         BMO       SLB.N     Q4 2016 斯伦贝谢(Schlumberger) 
 2017-01-20         BMO       RF.N      Q4 2016 Regions Financial Corp   
 2017-01-20         BMO       GE.N      Q4 2016 美国通用电气(奇异,GE) 
 2017-01-20         BMO       KSU.N     Q4 2016 Kansas City Southern   
 2017-01-23         BMO       MCD.N     Q4 2016 麦当劳(McDonalds) 
 2017-01-23         BMO       HAL.N     Q4 2016 哈里伯顿(Halliburton)
 2017-01-23         AMC       ZION.OQ   Q4 2016 Zions Bancorp   
 2017-01-24(预估)   12:00     DOV.N     Q4 2016 Dover Corp   
 2017-01-24         12:30     VZ.N      Q4 2016 威瑞森通讯(Verizon Communications)   
 2017-01-24         BMO       TRV.N     Q4 2016 Travelers Companies Inc   
 2017-01-24         BMO       PLD.N     Q4 2016 Prologis Inc   
 2017-01-24         BMO       STX.OQ    Q2 2017 希捷(Seagate Technology)   
 2017-01-24         BMO       DD.N      Q4 2016 E I du Pont de Nemours and Co   
 2017-01-24         BMO       GLW.N     Q4 2016 康宁公司(Corning) 
 2017-01-24         BMO       WAT.N     Q4 2016 Waters Corp   
 2017-01-24         BMO       LMT.N     Q4 2016 洛克希德马丁(Lockheed Martin)   
 2017-01-24         BMO       FITB.OQ   Q4 2016 Fifth Third Bancorp   
 2017-01-24         BMO       JNJ.N     Q4 2016 强生(Johnson & Johnson)   
 2017-01-24         BMO       KMB.N     Q4 2016 金佰利(Kimberly-Clark)
 2017-01-24         BMO       MMM.N     Q4 2016 3M Co   
 2017-01-24         BMO       DHI.N     Q1 2017 霍顿(D.R. Horton)
 2017-01-24         AMC       DFS.N     Q4 2016 发现金融服务(Discover Financial Services) 
 2017-01-24         AMC       ISRG.OQ   Q4 2016 Intuitive Surgical Inc   
 2017-01-24         AMC       TXN.OQ    Q4 2016 德州仪器(德仪)(Texas Instruments)  
 2017-01-24         AMC       NAVI.OQ   Q4 2016 Navient Corp   
 2017-01-24         AMC       SYK.N     Q4 2016 史赛克(Stryker)  
 2017-01-24         AMC       TSS.N     Q4 2016 Total System Services Inc   
 2017-01-24         AMC       COF.N     Q4 2016 第一资本金融(Capital One Financial)  
 2017-01-24         AMC       CA.OQ     Q3 2017 CA Inc   
    
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

  
    全球重要经济事件一览表       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (整理 汪红英；审校 杜明霞)
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