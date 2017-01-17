《美国上市公司业绩公布日程表》--1月17日至1月24日

欧元债市：公债收益率全线下跌，主要央行对撤出宽松政策态度谨慎
美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。
路透1月17日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为G MT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定) 公布日期 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 2017-01-17 BMO UNH.N Q4 2016 联合健康集团(UnitedHealth Group) 2017-01-17 BMO CMA.N Q4 2016 Comerica Inc 2017-01-17 BMO MS.N Q4 2016 摩根士丹利 2017-01-17 AMC CSX.OQ Q4 2016 CSX Corp 2017-01-17 AMC UAL.N Q4 2016 联合大陆控股(United Continental Holdings) 2017-01-17(预估) AMC LLTC.OQ Q2 2017 Linear Technology Corp 2017-01-18 BMO FAST.OQ Q4 2016 Fastenal Co 2017-01-18 BMO GS.N Q4 2016 高盛集团 2017-01-18 BMO USB.N Q4 2016 美国合众银行(U.S. Bancorp) 2017-01-18 BMO SCHW.N Q4 2016 嘉信理财(Charles Schwab) (暂定) 2017-01-18 BMO NTRS.OQ Q4 2016 Northern Trust Corp 2017-01-18 BMO C.N Q4 2016 花旗集团(Citigroup Inc) 2017-01-18 AMC NFLX.OQ Q4 2016 Netflix Inc 2017-01-18 AMC KMI.N Q4 2016 金德尔摩根(Kinder Morgan) 2017-01-19 BMO MTB.N Q4 2016 M&T Bank Corp 2017-01-19 BMO PPG.N Q4 2016 PPG工业(PPG Industries) 2017-01-19 BMO BBT.N Q4 2016 BB&T Corp 2017-01-19 BMO JBHT.OQ Q4 2016 J B Hunt Transport Services Inc (暂定) 2017-01-19 BMO UNP.N Q4 2016 联合太平洋(Union Pacific) 2017-01-19 BMO BK.N Q4 2016 纽约梅隆银行 2017-01-19 BMO KEY.N Q4 2016 KeyCorp 2017-01-19(预估) BMO ALK.N Q4 2016 Alaska Air Group Inc 2017-01-19 AMC IBM.N Q4 2016 国际商业机器(IBM)公司 2017-01-19 AMC AXP.N Q4 2016 美国运通(American Express) 2017-01-19 AMC SWKS.OQ Q1 2017 Skyworks Solutions Inc 2017-01-19 AMC PBCT.OQ Q4 2016 People's United Financial Inc 2017-01-20 11:30 COL.N Q1 2017 Rockwell Collins Inc 2017-01-20 12:00 CFG.N Q4 2016 Citizens Financial Group Inc 2017-01-20 BMO STI.N Q4 2016 SunTrust Banks Inc 2017-01-20 BMO SYF.N Q4 2016 Synchrony Financial 2017-01-20 BMO SLB.N Q4 2016 斯伦贝谢(Schlumberger) 2017-01-20 BMO RF.N Q4 2016 Regions Financial Corp 2017-01-20 BMO GE.N Q4 2016 美国通用电气(奇异,GE) 2017-01-20 BMO KSU.N Q4 2016 Kansas City Southern 2017-01-23 BMO MCD.N Q4 2016 麦当劳(McDonalds) 2017-01-23 BMO HAL.N Q4 2016 哈里伯顿(Halliburton) 2017-01-23 AMC ZION.OQ Q4 2016 Zions Bancorp 2017-01-24(预估) 12:00 DOV.N Q4 2016 Dover Corp 2017-01-24 12:30 VZ.N Q4 2016 威瑞森通讯(Verizon Communications) 2017-01-24 BMO TRV.N Q4 2016 Travelers Companies Inc 2017-01-24 BMO PLD.N Q4 2016 Prologis Inc 2017-01-24 BMO STX.OQ Q2 2017 希捷(Seagate Technology) 2017-01-24 BMO DD.N Q4 2016 E I du Pont de Nemours and Co 2017-01-24 BMO GLW.N Q4 2016 康宁公司(Corning) 2017-01-24 BMO WAT.N Q4 2016 Waters Corp 2017-01-24 BMO LMT.N Q4 2016 洛克希德马丁(Lockheed Martin) 2017-01-24 BMO FITB.OQ Q4 2016 Fifth Third Bancorp 2017-01-24 BMO JNJ.N Q4 2016 强生(Johnson & Johnson) 2017-01-24 BMO KMB.N Q4 2016 金佰利(Kimberly-Clark) 2017-01-24 BMO MMM.N Q4 2016 3M Co 2017-01-24 BMO DHI.N Q1 2017 霍顿(D.R. Horton) 2017-01-24 AMC DFS.N Q4 2016 发现金融服务(Discover Financial Services) 2017-01-24 AMC ISRG.OQ Q4 2016 Intuitive Surgical Inc 2017-01-24 AMC TXN.OQ Q4 2016 德州仪器(德仪)(Texas Instruments) 2017-01-24 AMC NAVI.OQ Q4 2016 Navient Corp 2017-01-24 AMC SYK.N Q4 2016 史赛克(Stryker) 2017-01-24 AMC TSS.N Q4 2016 Total System Services Inc 2017-01-24 AMC COF.N Q4 2016 第一资本金融(Capital One Financial) 2017-01-24 AMC CA.OQ Q3 2017 CA Inc 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (整理 汪红英；审校 杜明霞)
美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。
路透5月25日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:0 9时，1港元=0.88158人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为 21.06%，高于上交易日收盘的20.20%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 5.16 5.16 1.13 建设银行 6.28 6.42 1.11 中国银行 3.70 3.88 1.08 农业银行
该期债为财政部今年第25期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为5月26日上午10:35-11:35，5月31日开始计息，招标结束至5月31日进行分销，6月2日起上市交易。