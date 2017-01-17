台湾债市：五年券106/2殖利率盘初微跌，空单量破百亿台币引发小轧空

欧元债市：公债收益率全线下跌，主要央行对撤出宽松政策态度谨慎
美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。
路透台北1月17日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周二盘初微跌。交易员表示，由于106/2周一空单量增加28亿至114.5亿台币，不仅超过总发行量250亿台币三分之一水准，也突破百亿大关，带动该券盘初小幅轧空走势，惟追价意愿低弱压抑殖利率续跌空间。
他们指出，五年新券106/2将于周三标售，预计九成空单将参与标售，使得多数交易商微幅下调原先预估区间，但因市场追价态度谨慎，初估该券得标利率不致标得太低。
〞就是有人手痒去空106/2，现在只能被轧。〞一家大型证券交易员说。
另位大型银行交易称，目前台债仍紧随美债走势，而美国金融市场周一逢假期休市，令台债暂先反映本身筹码面问题，稍晚美债仍将牵动台债后市，进而影响周三106/2标售结果。
本地时间10:29，106/2期殖利率走跌1.28个基点报0.7930%、成交量101亿台币；台股 则上涨0.45%。
交易员预估今天106/2发行前交易殖利率交投区间暂看0.78-0.82%。
最新相关报导链接：
--《焦点》IMF调升美国今明两年经济增速预估，反映特朗普政策效应 (完) (记者 詹静宜；审校 张喜良)
美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。
路透5月25日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:0 9时，1港元=0.88158人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为 21.06%，高于上交易日收盘的20.20%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 5.16 5.16 1.13 建设银行 6.28 6.42 1.11 中国银行 3.70 3.88 1.08 农业银行
该期债为财政部今年第25期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为5月26日上午10:35-11:35，5月31日开始计息，招标结束至5月31日进行分销，6月2日起上市交易。