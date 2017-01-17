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亚洲 | 2017年 1月 17日 星期二 10:41 BJT

台湾债市：五年券106/2殖利率盘初微跌，空单量破百亿台币引发小轧空

路透台北1月17日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周二盘初微跌。交易员表示，由于106/2周一空单量增加28亿至114.5亿台币，不仅超过总发行量250亿台币三分之一水准，也突破百亿大关，带动该券盘初小幅轧空走势，惟追价意愿低弱压抑殖利率续跌空间。

他们指出，五年新券106/2将于周三标售，预计九成空单将参与标售，使得多数交易商微幅下调原先预估区间，但因市场追价态度谨慎，初估该券得标利率不致标得太低。

〞就是有人手痒去空106/2，现在只能被轧。〞一家大型证券交易员说。

另位大型银行交易称，目前台债仍紧随美债走势，而美国金融市场周一逢假期休市，令台债暂先反映本身筹码面问题，稍晚美债仍将牵动台债后市，进而影响周三106/2标售结果。

本地时间10:29，106/2期殖利率走跌1.28个基点报0.7930%、成交量101亿台币；台股 则上涨0.45%。

交易员预估今天106/2发行前交易殖利率交投区间暂看0.78-0.82%。

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