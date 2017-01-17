中国法律：财政部等就耕地占用税法公开征求意见，将条例上升为法律

欧元债市：公债收益率全线下跌，主要央行对撤出宽松政策态度谨慎
美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。
路透北京1月17日 - 中国财政部和国家税务总局就耕地占用税法（征求意见稿）公开征求意见，意味着条例将上升为法律。从征税对象上看，意见稿明确，占用耕地建房或者从事非农业建设的单位或者个人，应当缴纳耕地占用税。
新华社周一稍晚报导称，征求意见稿共18条，基本延续了现行条例的规定，同时根据经济社会发展变化和税收征管实际对一些具体条款规定进行适当调整，并吸收了条例实施细则的相关规定。同时沿用条例实施细则规定增加关于“建房”的解释条款，如将农田水利设施占用耕地“建房”排除在征税范围之外。
从税负水平上看，意见稿认为，现行耕地占用税税制要素基本合理，征管制度比较健全，不需要进行大的改革，宜保持现行税制框架和税负水平基本不变，平转上升为法律。
根据从严保护耕地的原则，征求意见稿基本延续了条例的优惠政策，只增加了个别关系国计民生、公益性较强的减免税项目，如增加了对水利工程的减免税，并进一步明确了减免权限和相关管理规定。
意见稿明确，制定耕地占用税法，是贯彻落实税收法定原则的重要步骤，有利于进一步完善耕地占用税制度，增强其权威性和执法刚性，有利于进一步发挥税收调节作用，促进土地资源合理利用，加强土地管理，实施最严格的耕地保护制度，有利于推进国家治理体系和治理能力现代化。
耕地占用税并非新开税种，1987年4月1日，国务院发布《中华人民共和国耕地占用税暂行条例》，决定对占用耕地建房或者从事非农业建设的单位或者个人征收耕地占用税。
2007年，国务院对耕地占用税暂行条例进行了修订，统一了内外资企业税收政策，提高了税额标准，缩小了减免范围，加大了耕地占用税征收力度。
此次将条例上升为法律，是按照十八届三中全会提出的落实税收法定原则的要求，以及第十二届全国人大常委会税收立法规划总体部署。报导称，经过多年的改革与完善，耕地占用税制度已经比较健全，运行比较平稳，将条例上升为法律的条件和时机已经成熟，也意味贯彻落实税收法定原则迈出新步伐。（完） (发稿 沈燕; 审校 张喜良)
美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。
路透5月25日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:0 9时，1港元=0.88158人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为 21.06%，高于上交易日收盘的20.20%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 5.16 5.16 1.13 建设银行 6.28 6.42 1.11 中国银行 3.70 3.88 1.08 农业银行
该期债为财政部今年第25期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为5月26日上午10:35-11:35，5月31日开始计息，招标结束至5月31日进行分销，6月2日起上市交易。