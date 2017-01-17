主要国家经济指标预测--1月18日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月18日(三) 0700 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 12月终值 +1.0% +1.0% (较上年同期) +1.7% +1.7% 消费者物价指数(CPI)(较前月) +0.7% +0.7% (较上年同期) +1.7% +1.7% 0930 英国请领失业金人数(千人，较前月) 12月 增加5.0 增加2.4 按ILO标准计算的失业率 截至11月的三个月 4.8% 4.8% 平均每周薪资所得(包括奖金，较上年同期) +2.6% +2.5% 平均每周薪资所得(不包括奖金，较上年同期) +2.6% +2.6% 1000 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 12月终值 +0.5% -0.1% (较上年同期) +1.1% +1.1% 扣除食品和能源的HICP(较前月) +0.4% -0.1% (较上年同期) +0.9% +0.8% 1330 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月 +0.3% +0.2% 未经季节调整的CPI(较上年同期) +2.1% +1.7% 经季节调整的核心CPI(较前月) +0.2% +0.2% 未经季节调整的核心CPI(较上年同期) +2.2% +2.1% 每周平均实质所得(较前月) -- -0.3% 1415 美国工业生产(较前月) 12月 +0.6% -0.4% 产能利用率 75.4% 75.0% 制造业产出(较前月) +0.4% -0.1% 1500 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 1月 69 70 1500 加拿大央行利率决定 -- 0.50% 0.50% 2100 美国整体资本流动(亿美元) 11月 -- 净流入188 外资购买美国公债(亿美元) -- 净卖出635 2145 新西兰建筑许可 11月 -- +2.6% 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超2,065 外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超3,468 1月18-19日 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 12月 -- +0.7% (较前月) -- +0.4% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 1月17日(二) 0030 澳洲新车销量(较前月) 12月 +0.3% -- 0030 澳洲房屋融资 11月 +0.9% +0.9% 投资性房屋融资 +4.9% -- 0430 日本工业生产(修正值) 11月 +1.5% -- 产能利用率指数(较前月) +3.0% -- 0745 法国预算收支(亿欧元) 11月 赤字933 -- 0900 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 11月 2.35 -- 全球贸易收支(亿欧元) 42.03 -- 0930 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月 +0.5% +0.3% (较上年同期) +1.6% +1.4% 核心CPI(较前月) +0.5% +0.3% (较上年同期) +1.6% +1.5% 零售物价指数(RPI)(较前月) +0.6% +0.4% (较上年同期) +2.5% +2.3% 扣除抵押贷款的RPI(较前月) +0.6% -- (较上年同期) +2.7% -- 0930 英国生产者物价指数(PPI) 12月 投入物价(未经季节调整，较前月) +1.8% +2.5% (未经季节调整，较上年同期) +15.8% +15.5% 产出物价(未经季节调整，较前月) +0.1% +0.4% (未经季节调整，较上年同期) +2.7% +2.9% 核心产出物价(未经季节调整，较前月) 持平 +0.2% (未经季节调整，较上年同期) +2.1% +2.2% 1000 德国ZEW经济景气指数 1月 正16.6 正18.3 现况指数 正77.3 正65.0 1330 美国纽约联储制造业指数 1月 正6.5 正8.5 2330 澳洲消费者信心指数(较前月) 1月 +0.1% -- (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 王兴亚/于春红；审校 张若琪)