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亚洲 | 2017年 1月 18日 星期三 07:59 BJT

****主要国家经济指标预测--1月18日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段      预估值      前值
    
    1月18日(三)
    0700 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)     12月终值      +1.0%      +1.0%
                                 (较上年同期)                   +1.7%      +1.7%
             消费者物价指数(CPI)(较前月)                        +0.7%      +0.7%
                            (较上年同期)                        +1.7%      +1.7%
    0930 英国请领失业金人数(千人，较前月)             12月    增加5.0    增加2.4
             按ILO标准计算的失业率        截至11月的三个月       4.8%       4.8%
             平均每周薪资所得(包括奖金，较上年同期)             +2.6%      +2.5%
             平均每周薪资所得(不包括奖金，较上年同期)           +2.6%      +2.6%
    1000 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月)   12月终值      +0.5%      -0.1%
                                   (较上年同期)                 +1.1%      +1.1%
               扣除食品和能源的HICP(较前月)                     +0.4%      -0.1%
                               (较上年同期)                     +0.9%      +0.8%
    1330 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月)  12月      +0.3%      +0.2%
             未经季节调整的CPI(较上年同期)                      +2.1%      +1.7%
             经季节调整的核心CPI(较前月)                        +0.2%      +0.2%
             未经季节调整的核心CPI(较上年同期)                  +2.2%      +2.1%
             每周平均实质所得(较前月)                             --       -0.3%
    1415 美国工业生产(较前月)                         12月      +0.6%      -0.4%
             产能利用率                                         75.4%      75.0%
             制造业产出(较前月)                                 +0.4%      -0.1%
    1500 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数          1月         69         70
    1500 加拿大央行利率决定                             --      0.50%      0.50%
    2100 美国整体资本流动(亿美元)                     11月        --   净流入188
         外资购买美国公债(亿美元)                                 --   净卖出635
    2145 新西兰建筑许可                               11月        --       +2.6%
    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                     前周        --   买超2,065
         外资投资日本股票(亿日圆)                                 --   买超3,468
    
    1月18-19日
    2100  韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期)         12月        --       +0.7%
                                (较前月)                          --       +0.4%
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 

    GMT时间   经济指标/活动                      公布时段        现值      预估值
    
    1月17日(二)
    0030 澳洲新车销量(较前月)                         12月      +0.3%        --  
    0030 澳洲房屋融资                                 11月      +0.9%      +0.9%
             投资性房屋融资                                     +4.9%        -- 
    0430 日本工业生产(修正值)                         11月      +1.5%        -- 
             产能利用率指数(较前月)                             +3.0%        --  
    0745 法国预算收支(亿欧元)                         11月    赤字933        --  
    0900 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元)                 11月       2.35        -- 
               全球贸易收支(亿欧元)                             42.03        -- 
    0930 英国消费者物价指数(CPI)(较前月)              12月      +0.5%      +0.3% 
                            (较上年同期)                        +1.6%      +1.4% 
             核心CPI(较前月)                                    +0.5%      +0.3% 
                (较上年同期)                                    +1.6%      +1.5% 
             零售物价指数(RPI)(较前月)                          +0.6%      +0.4% 
                           (较上年同期)                         +2.5%      +2.3%
             扣除抵押贷款的RPI(较前月)                          +0.6%        --  
                          (较上年同期)                          +2.7%        --  
    0930 英国生产者物价指数(PPI)                      12月
                     投入物价(未经季节调整，较前月)             +1.8%      +2.5% 
                         (未经季节调整，较上年同期)            +15.8%     +15.5% 
                     产出物价(未经季节调整，较前月)             +0.1%      +0.4%
                         (未经季节调整，较上年同期)             +2.7%      +2.9% 
                     核心产出物价(未经季节调整，较前月)          持平      +0.2% 
                             (未经季节调整，较上年同期)         +2.1%      +2.2% 
    1000 德国ZEW经济景气指数                           1月     正16.6     正18.3 
                    现况指数                                   正77.3     正65.0
    1330 美国纽约联储制造业指数                        1月      正6.5      正8.5
    2330 澳洲消费者信心指数(较前月)                    1月      +0.1%        --  
    (完)  
 
      
      
    经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              　 
    已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 王兴亚/于春红；审校 张若琪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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