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货币新闻 | 2017年 1月 17日 星期二 10:58 BJT

芝加哥期市：大豆价格触及七周高位，因供应前景暗淡

以下为0149 GMT时的报价：
 合约           价格     变动     涨跌%  两日涨跌%   30日移动均     RSI 
                                                             值  
 CBOT小麦     425.50    -0.50    -0.12%     -0.18%       412.10       65
 CBOT玉米     360.75     2.25    +0.63%     +0.70%       355.69       64
 CBOT大豆    1060.50    14.25    +1.36%     +1.95%      1026.88       76
 CBOT稻米       9.92    $0.02    +0.20%     -0.60%        $9.79       72
 WTI原油       52.51    $0.14    +0.27%     -0.94%       $52.36       48
 汇率                                                                   
 欧元/美元    $1.060   $0.000    +0.02%     -0.37%                      
 美元/澳元    0.7468   -0.001    -0.09%     -0.41%                      
    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
   
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 王颖/白云; 审校 高琦/杜明霞/李婷仪)
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