《香港已公布新股发行上市日程表》--1月17日

路透香港1月17日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上市 公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 1/16-19 睿见教育 5 8.5-11.4 1.7-2.28 1/26 法国巴黎 12/30-1/11 新世纪医疗 1.2 8.83* 7.36* 1/18 美银美林和中 金香港 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变幅 保荐人 (港元) (亿港元) 1/12 九台农商银行 4.56 30.1 升6.8% 国泰君安国际 1/12 慕容控股 1.05 2.6 升33.3% 国金证券香港 1/12 亿仕登控股 1.25 0.5 升10.4% 申万宏源 1/11 煜荣集团 1.15 1.15 跌8.7% 八方金融 1/3 顺兴集团 1.21 1.2 升70% 创陞融资 注: 1. *代表新增或已更新内容。 2. ^由于公司以介绍形式上市，故首日变幅以当天开盘价计算。 3. 集资额未计行使超额配股权。(完) 浏览其他香港新股新闻，请点选 (整理 梁慧仪；审校 乔艳红)