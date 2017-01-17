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亚洲 | 2017年 1月 17日 星期二 11:28 BJT

《香港已公布新股发行上市日程表》--1月17日

路透香港1月17日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上市
公司一览表：
        
 新股申购：
 公开招股日   公司名称                发行量    集资额     发行价      上市日      保荐人
                                      (亿股)    (亿港元)   (港元)                  
 1/16-19      睿见教育                5         8.5-11.4   1.7-2.28    1/26        法国巴黎
 12/30-1/11   新世纪医疗              1.2       8.83*      7.36*       1/18        美银美林和中
                                                                                   金香港
                                                                                   
 
 2017年已上市新股：    
 上市日    公司名称                  发行价      集资额        首日股价变幅  保荐人
                                     (港元)      (亿港元)                    
 1/12      九台农商银行              4.56        30.1          升6.8%        国泰君安国际
 1/12      慕容控股                  1.05        2.6           升33.3%       国金证券香港
 1/12      亿仕登控股                1.25        0.5           升10.4%       申万宏源
 1/11      煜荣集团                  1.15        1.15          跌8.7%        八方金融
 1/3       顺兴集团                  1.21        1.2           升70%         创陞融资
    
  注: 1. *代表新增或已更新内容。
      2. ^由于公司以介绍形式上市，故首日变幅以当天开盘价计算。
      3. 集资额未计行使超额配股权。(完)

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 (整理 梁慧仪；审校 乔艳红)
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