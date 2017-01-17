《香港已公布新股发行上市日程表》--1月17日

欧元债市：公债收益率全线下跌，主要央行对撤出宽松政策态度谨慎
美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。
路透香港1月17日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上市 公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 1/16-19 睿见教育 5 8.5-11.4 1.7-2.28 1/26 法国巴黎 12/30-1/11 新世纪医疗 1.2 8.83* 7.36* 1/18 美银美林和中 金香港 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变幅 保荐人 (港元) (亿港元) 1/12 九台农商银行 4.56 30.1 升6.8% 国泰君安国际 1/12 慕容控股 1.05 2.6 升33.3% 国金证券香港 1/12 亿仕登控股 1.25 0.5 升10.4% 申万宏源 1/11 煜荣集团 1.15 1.15 跌8.7% 八方金融 1/3 顺兴集团 1.21 1.2 升70% 创陞融资 注: 1. *代表新增或已更新内容。 2. ^由于公司以介绍形式上市，故首日变幅以当天开盘价计算。 3. 集资额未计行使超额配股权。(完) 浏览其他香港新股新闻，请点选 (整理 梁慧仪；审校 乔艳红)
美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。
路透5月25日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:0 9时，1港元=0.88158人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为 21.06%，高于上交易日收盘的20.20%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 5.16 5.16 1.13 建设银行 6.28 6.42 1.11 中国银行 3.70 3.88 1.08 农业银行
该期债为财政部今年第25期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为5月26日上午10:35-11:35，5月31日开始计息，招标结束至5月31日进行分销，6月2日起上市交易。