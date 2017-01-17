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亚洲 | 2017年 1月 17日 星期二 11:38 BJT

《全球汇市》英镑在三个月低点徘徊，等候特雷莎梅就英退欧发表讲话

纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0627  1.0600  +0.25  +1.08  1.0513
    美元/日圆            113.97  114.18  -0.18  -2.48  116.87
    欧元/日圆         121.13  121.02  +0.09  -1.63  123.14
    美元/瑞郎            1.0092  1.0122  -0.30  -0.84  1.0178
    英镑/美元            1.2072  1.2043  +0.24  -2.14  1.2336
    美元/加元            1.3150  1.3173  -0.17  -2.08  1.3430
    美元/离岸人民币      6.8562  6.8584  -0.03  -1.67  6.9726
    澳元/美元            0.7482  0.7475  +0.09  +3.70  0.7215
    新西兰元/美元        0.7113  0.7098  +0.21  +2.48  0.6941
    澳元/日圆         85.270  85.340  -0.08  +1.13  84.320
    新西兰元/日圆     81.080  81.030  +0.06  -0.11  81.170
    英镑/日圆         137.57  137.47  +0.07  -4.48  144.02
    澳元/新西兰元     1.0514  1.0518  -0.04  +1.26  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完)
    
      
      
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 (编译 白云/李春喜/孙国玉/刘秀红/侯雪苹；审校 李爽/高琦/艾茂林/郑茵)
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