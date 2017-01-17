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亚洲 | 2017年 1月 17日 星期二 11:37 BJT

《汇市简讯》美元/韩元自技术阻力位回落，趋势偏空

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    * 美元/韩元从技术阻力位1,187.3大幅回撤至1,180.2
    * 从波林格下降通道上端转跌，确认看空观点
    * 下降通道将驱使美元/韩元跌向1,162.0处的一目均衡云区
    * 与特朗普就职相关的避险美元买盘减弱
    * 特朗普经济政策不确定，汇市波动
    * 对于新兴市场不利的贸易保护主义威胁可能不会全盘落实
    (完)
    
  
 (编译 张涛；审校 张荻)
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