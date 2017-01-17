中国债市动态：现券和期货均走弱，节前资金趋紧打压情绪

路透北京1月17日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率先升后震荡，国债期货亦明显走低。交易员表示，春节前资金面逐步趋紧，加之同业存单纳入同业负债的传闻，均打击市场情绪，预计短期现券仍将维持弱势。

北京一基金交易员说，“收益率盘初上行2-3bp（基点），随后弱势震荡，同业存单那个事是一方面，主要应该还是资金偏紧，市场情绪比较弱，大家都是以出货为主。”

上海一银行交易员亦称，今天市场弱势资金偏紧是主因，而且节后逆回购巨额到期也有压力，届时货币政策还是会坚持稳健中性，对债市来说显得较为偏空。

提到关于监管机构拟规定同业存单纳入同业负债的说法，该银行交易员称，同业存单一度是中小银行资产负债表扩张利器，但其风险确实很大，相当于跳脱央行存款准备金的约束而自行过度信用创造。

“（倘若真的纳入同业负债，就）相当于直接限制了规模放大的bug，理财未兑付陆续都会出现的，但存单这个对市场影响比较长久一点，直接从需求角度断掉了来源。”他并称，“年底我们基本都不咋动，方向还是偏空一点。”

剩余期限近10年的国开债160210券最新报价 在3.85%/3.8350%，上日尾盘为3.80%/3.7775%。剩余期限近10年的国债160023券 最新报价3.30%/3.20%，上日尾盘在3.25%/3.23%。