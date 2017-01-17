中国债市动态：现券和期货均走弱，节前资金趋紧打压情绪

欧元债市：公债收益率全线下跌，主要央行对撤出宽松政策态度谨慎
美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。
路透北京1月17日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率先升后震荡，国债期货亦明显走低。交易员表示，春节前资金面逐步趋紧，加之同业存单纳入同业负债的传闻，均打击市场情绪，预计短期现券仍将维持弱势。
北京一基金交易员说，“收益率盘初上行2-3bp（基点），随后弱势震荡，同业存单那个事是一方面，主要应该还是资金偏紧，市场情绪比较弱，大家都是以出货为主。”
上海一银行交易员亦称，今天市场弱势资金偏紧是主因，而且节后逆回购巨额到期也有压力，届时货币政策还是会坚持稳健中性，对债市来说显得较为偏空。
提到关于监管机构拟规定同业存单纳入同业负债的说法，该银行交易员称，同业存单一度是中小银行资产负债表扩张利器，但其风险确实很大，相当于跳脱央行存款准备金的约束而自行过度信用创造。
“（倘若真的纳入同业负债，就）相当于直接限制了规模放大的bug，理财未兑付陆续都会出现的，但存单这个对市场影响比较长久一点，直接从需求角度断掉了来源。”他并称，“年底我们基本都不咋动，方向还是偏空一点。”
剩余期限近10年的国开债160210券最新报价 在3.85%/3.8350%，上日尾盘为3.80%/3.7775%。剩余期限近10年的国债160023券 最新报价3.30%/3.20%，上日尾盘在3.25%/3.23%。
中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1703 早盘收报99.010元人民币，较上日结算价跌0.21%；10年期国债主力合约T1703 收报96.520元，较上日结算价跌0.43%。(完) (发稿 侯向明； 审校 乔艳红)
美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。
路透5月25日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:0 9时，1港元=0.88158人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为 21.06%，高于上交易日收盘的20.20%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 5.16 5.16 1.13 建设银行 6.28 6.42 1.11 中国银行 3.70 3.88 1.08 农业银行
该期债为财政部今年第25期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为5月26日上午10:35-11:35，5月31日开始计息，招标结束至5月31日进行分销，6月2日起上市交易。