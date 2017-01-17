中国汇市：人民币早盘由跌转升短期料持稳，春节临近购汇意愿略减

* 人民币早盘由跌转升，中间价回调近120点

* 客盘购汇意愿略减，短期汇价料持稳为主

* 市场静待英国退欧计划明晰和特朗普就职演讲

* CNH仍高在岸近400点，两地长端掉期点差快速收窄

路透上海1月17日 - 人民币兑美元即期 周二早盘由跌转升，因美元指数小幅回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。短期汇价料持稳为主，静待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。

他们并表示，由于离岸CNH即期汇价仍高于在岸汇价近400点，这也会缓解在岸的购汇压力；而随着离岸人民币流动性恢复正常，离岸长端掉期点 快速回落，在岸长端掉期 则整体上行，因大行不续作卖压减少，导致两地掉期点差快速收窄。

“春节快来了，交易量本来就不会太多，加上美元现在也稳在这里，等英国脱欧决定，特朗普就职演讲，人民币的盘面也比较稳。”一外资行交易员称。

中国今年春节假期为1月27日至2月2日。

北京时间11:40，人民币兑美元 即期报6.8965元，上日收报6.8976元，夜盘终报6.9005元。今日人民币兑美元中间价 报6.8992元，上日为6.8874元。人民币兑美元即期成交额 为115.39亿美元，上日半日为81.16亿美元。

全球汇市方面，英镑周二围绕三个月低点徘徊，市场担心英国首相特雷莎梅今日稍晚的讲话将表明，英国将踏上退欧之路失去欧盟单一市场的准入。围绕美国候任总统特朗普贸易保护主义政策的担忧也打压了风险意愿，在一定程度上将日圆推升至逾五周高点。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在7.1543元, 上日尾盘为7.173元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.8573元, 与在岸即期价差倒挂392点，上一交易日尾盘报6.8589元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.8979，人民币兑欧元 、日圆 和英镑 参考汇率为7.3261、6.0503和8.325。