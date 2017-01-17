中国汇市：人民币早盘由跌转升短期料持稳，春节临近购汇意愿略减

欧元债市：公债收益率全线下跌，主要央行对撤出宽松政策态度谨慎
美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。
* 人民币早盘由跌转升，中间价回调近120点
* 客盘购汇意愿略减，短期汇价料持稳为主
* 市场静待英国退欧计划明晰和特朗普就职演讲
* CNH仍高在岸近400点，两地长端掉期点差快速收窄
路透上海1月17日 - 人民币兑美元即期 周二早盘由跌转升，因美元指数小幅回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。短期汇价料持稳为主，静待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。
他们并表示，由于离岸CNH即期汇价仍高于在岸汇价近400点，这也会缓解在岸的购汇压力；而随着离岸人民币流动性恢复正常，离岸长端掉期点 快速回落，在岸长端掉期 则整体上行，因大行不续作卖压减少，导致两地掉期点差快速收窄。
“春节快来了，交易量本来就不会太多，加上美元现在也稳在这里，等英国脱欧决定，特朗普就职演讲，人民币的盘面也比较稳。”一外资行交易员称。
中国今年春节假期为1月27日至2月2日。
北京时间11:40，人民币兑美元 即期报6.8965元，上日收报6.8976元，夜盘终报6.9005元。今日人民币兑美元中间价 报6.8992元，上日为6.8874元。人民币兑美元即期成交额 为115.39亿美元，上日半日为81.16亿美元。
全球汇市方面，英镑周二围绕三个月低点徘徊，市场担心英国首相特雷莎梅今日稍晚的讲话将表明，英国将踏上退欧之路失去欧盟单一市场的准入。围绕美国候任总统特朗普贸易保护主义政策的担忧也打压了风险意愿，在一定程度上将日圆推升至逾五周高点。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在7.1543元, 上日尾盘为7.173元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.8573元, 与在岸即期价差倒挂392点，上一交易日尾盘报6.8589元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.8979，人民币兑欧元 、日圆 和英镑 参考汇率为7.3261、6.0503和8.325。
中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 张金栋; 审校 张喜良)
美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。
路透5月25日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:0 9时，1港元=0.88158人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为 21.06%，高于上交易日收盘的20.20%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 5.16 5.16 1.13 建设银行 6.28 6.42 1.11 中国银行 3.70 3.88 1.08 农业银行
该期债为财政部今年第25期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为5月26日上午10:35-11:35，5月31日开始计息，招标结束至5月31日进行分销，6月2日起上市交易。