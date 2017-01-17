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亚洲 | 2017年 1月 17日 星期二 12:26 BJT

中国货币市场：加码净投放未缓资金紧势，春节渐近盼央行续施援手

路透上海1月17日 - 中国央行公开市场周二单日净投放2,700亿元创近四年新高，但银
行间市场资金吃紧势头并未得到有效缓解。因缴税因素仍存，且春节渐近提现压力开始显现
。
    
    交易员称，除国开行外，其他大型银行出资十分有限，不少股份制亦存在较大资金缺口
。加之未来两日连续有MLF将到期，机构只能盼望央行通过公开市场逆回购或MLF等继续施以
援手。
    
    央行公开市场周二共进行3,300亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,000亿元，28天期
2,300亿元。据此计算，单日净投放规模2,700亿元，创近四年新高。 
    
    上海一银行交易员表示，“感觉现在还是(资金)总量不太够，提现，缴税这些都没法预
测到底会有多少。”
    
    她并指出，根据往年经验，春节前资金趋紧也很正常，央行会根据情况加以调节。只是
在调节过程中，可能会因时滞或传导渠道等非主观原因而产生波动，但总的来说应该不会有
大碍。
        
    至于此前监管层可能控制同业存单(NCD)占比等传言，交易员认为，目前还无法确定该
消息真假。如果真的加以规范，倚重NCD扩张规模的较小存款类机构，所受冲击料会比较大
，而大型机构则影响有限。
        
    央行上周五对21家金融机构开展中期借贷便利（MLF）操作，共3,055亿元，操作量远超
当日1,015亿元的到期规模。 另外，周三(18日)及周四(19日)还有合计2,165亿
元MLF将到期。
    
    此外，上海证券交易所回购利率亦水涨船高，隔夜、七天和14天期最新成交已升至4%-6
%区间。
    
    中国今年春节假期为1月27日至2月2日。
    
    以下为主要货币市场利率报价:      
 北京时间12:00                今日(%)    上日(%)    变动(bp)
 质押式回购加权平均利率                                 
 其中:隔夜                     2.3395     2.1651       +17.44
  七天                         2.3511     2.4914       -14.03
 14天                          2.8854     2.9795        -9.41
 上海证交所质押式回购利率                                    
 其中:隔夜                     5.4600     2.5850      +287.50
  七天                         4.6300     3.3650      +126.50
  14天                         5.7800     5.1050       +67.50
 回购定盘利率                                                
 其中:隔夜                     2.4000     2.1500       +25.00
  七天                         2.3300     2.5500       -22.00
  14天                         3.5990     2.6000       +99.90
 Shibor                                                      
 其中:隔夜                     2.2563     2.1420       +11.43
 七天                          2.4666     2.4239        +4.27
 三个月                        3.7222     3.7018        +2.04
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 李宏薇; 审校 乔艳红)
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