中国货币市场：加码净投放未缓资金紧势，春节渐近盼央行续施援手

路透上海1月17日 - 中国央行公开市场周二单日净投放2,700亿元创近四年新高，但银 行间市场资金吃紧势头并未得到有效缓解。因缴税因素仍存，且春节渐近提现压力开始显现 。 交易员称，除国开行外，其他大型银行出资十分有限，不少股份制亦存在较大资金缺口 。加之未来两日连续有MLF将到期，机构只能盼望央行通过公开市场逆回购或MLF等继续施以 援手。 央行公开市场周二共进行3,300亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,000亿元，28天期 2,300亿元。据此计算，单日净投放规模2,700亿元，创近四年新高。 上海一银行交易员表示，“感觉现在还是(资金)总量不太够，提现，缴税这些都没法预 测到底会有多少。” 她并指出，根据往年经验，春节前资金趋紧也很正常，央行会根据情况加以调节。只是 在调节过程中，可能会因时滞或传导渠道等非主观原因而产生波动，但总的来说应该不会有 大碍。 至于此前监管层可能控制同业存单(NCD)占比等传言，交易员认为，目前还无法确定该 消息真假。如果真的加以规范，倚重NCD扩张规模的较小存款类机构，所受冲击料会比较大 ，而大型机构则影响有限。 央行上周五对21家金融机构开展中期借贷便利（MLF）操作，共3,055亿元，操作量远超 当日1,015亿元的到期规模。 另外，周三(18日)及周四(19日)还有合计2,165亿 元MLF将到期。 此外，上海证券交易所回购利率亦水涨船高，隔夜、七天和14天期最新成交已升至4%-6 %区间。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.3395 2.1651 +17.44 七天 2.3511 2.4914 -14.03 14天 2.8854 2.9795 -9.41 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 5.4600 2.5850 +287.50 七天 4.6300 3.3650 +126.50 14天 5.7800 5.1050 +67.50 回购定盘利率 其中:隔夜 2.4000 2.1500 +25.00 七天 2.3300 2.5500 -22.00 14天 3.5990 2.6000 +99.90 Shibor 其中:隔夜 2.2563 2.1420 +11.43 七天 2.4666 2.4239 +4.27 三个月 3.7222 3.7018 +2.04 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 李宏薇; 审校 乔艳红)