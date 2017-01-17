台湾股市：反弹收小升，封关日逼近料量能陷整理方向不明

路透台北1月17日 - 台湾股市周二收盘小升。分析师表示，经过上日明显大跌，台股 今日小幅反 弹，其中以原物料股涨势较显着。由于下周二(24日)台股即将因农历春节长假期提前封关，预料台股近期走势 及量能都将陷入整理。 台湾加权股价指数 收涨0.67%,至9,354.53点；今日成交初值 为570.07亿台币，上交易 日修正后为583.55亿。 台新投顾协理黄文清说，近期指数涨跌交错，倒不见得有明显方向，若是国际面没有特殊消息，预料农历 年前陷入盘整的可能性不低。 〞封关前不易连续大跌，也不会连续大涨。〞他说。 日盛投顾分析师锺国忠则表示，目前看来台股在月线9,260点附近的支撑颇强。只不过台股的量能目前没 有明显放大，预料股市也不会有明确方向。今日原物料下游如造纸、玻陶类股，以及电子族群中的镜头厂商如 股王大立光 表现较好，但贡献大盘指数不大。 造纸类指数 今日收高3.60%报192.33点；玻璃陶瓷类指数 则是涨4.35%。大立光今日收升3. 53%报4,400台币。 分析师预估，明日台股指数区间料在9,260-9,400点。 本地时间13:56，亚洲主要股市涨跌都有，MSCI亚太明晟指数 涨0.30%。 (完)