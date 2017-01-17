台湾股市：反弹收小升，封关日逼近料量能陷整理方向不明

欧元债市：公债收益率全线下跌，主要央行对撤出宽松政策态度谨慎
美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。
路透台北1月17日 - 台湾股市周二收盘小升。分析师表示，经过上日明显大跌，台股 今日小幅反 弹，其中以原物料股涨势较显着。由于下周二(24日)台股即将因农历春节长假期提前封关，预料台股近期走势 及量能都将陷入整理。 台湾加权股价指数 收涨0.67%,至9,354.53点；今日成交初值 为570.07亿台币，上交易 日修正后为583.55亿。 台新投顾协理黄文清说，近期指数涨跌交错，倒不见得有明显方向，若是国际面没有特殊消息，预料农历 年前陷入盘整的可能性不低。 〞封关前不易连续大跌，也不会连续大涨。〞他说。 日盛投顾分析师锺国忠则表示，目前看来台股在月线9,260点附近的支撑颇强。只不过台股的量能目前没 有明显放大，预料股市也不会有明确方向。今日原物料下游如造纸、玻陶类股，以及电子族群中的镜头厂商如 股王大立光 表现较好，但贡献大盘指数不大。 造纸类指数 今日收高3.60%报192.33点；玻璃陶瓷类指数 则是涨4.35%。大立光今日收升3. 53%报4,400台币。 分析师预估，明日台股指数区间料在9,260-9,400点。 本地时间13:56，亚洲主要股市涨跌都有，MSCI亚太明晟指数 涨0.30%。 (完)
美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。
路透5月25日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:0 9时，1港元=0.88158人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为 21.06%，高于上交易日收盘的20.20%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 5.16 5.16 1.13 建设银行 6.28 6.42 1.11 中国银行 3.70 3.88 1.08 农业银行
该期债为财政部今年第25期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为5月26日上午10:35-11:35，5月31日开始计息，招标结束至5月31日进行分销，6月2日起上市交易。