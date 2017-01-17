《台湾新债预测》五年期公债106/2期得标利率料在0.805-0.820%

欧元债市：公债收益率全线下跌，主要央行对撤出宽松政策态度谨慎
美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。
* 标售标的：五年期公债106/2期
* 标售时间：周三(18日)
* 标售金额：预估250亿台币
* 预测中值：0.805-0.820%
* 受访机构：10家
路透台北1月17日 - 台湾央行周三将代财政部标售五年期公债106/2期 。路透调查结果显示，五年公债106/2期的得标利率料在0.805-0.820%的区间之内。
路透周二采访10家金融机构，包括四家大型银行、四家证券商及两家票券商，大区间落在0.77-0.84%。
106/2期公债发行金额预定250亿台币，将于23日发行，此期公债发行前交易殖利率的区间在0.7788-0.9400%。前次五年公债标售为105/13期，金额300亿台币，得标利率是0.6560%。台湾公债标售背景资料请见
以下为交易员观点整理：
--台债虽受美债走向牵引，但美债近期表现持稳，台债的第一季公债发行筹码也不多，这料使得资金对公债买兴提高。本期五年公债标售利率向下风险，略高于向上。
--此期公债周一空单量达到100余亿，不少避险空单进场，不过却未达成避险的目的。回补力道待观察。
--货币市场方面，央行维持市场资金宽松，1月减发且停发一年/两年期定存单，且在本月标售的国库券和公债等，投标倍数都偏高，显见市场资金买盘可能蔓延到中短期的公债，若是银行有配置资金需求，不排除进场交易力道偏大。
--若与公债附买回利率约在0.30-0.32%相较，五年公债的养券利差约50点，还算不错的水位。应能吸引部分养券买盘。
以下为各金融机构的预期区间：
金融机构 区间低位 区间高位(%)
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大型银行一 0.80 0.84
大型银行二 0.80 0.82
大型银行三 0.80 0.81
大型银行四 0.81 0.83
大型证券一 0.77 0.80
大型证券二 0.81 0.82
大型证券三 0.82 0.83
大型证券四 0.81 0.84
小型票券商一 0.79 0.81
大型票券商一 0.81 0.82
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中 值 0.805 0.82 (完) (记者 高洁如; 审校 乔艳红)
美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。
路透5月25日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:0 9时，1港元=0.88158人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为 21.06%，高于上交易日收盘的20.20%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 5.16 5.16 1.13 建设银行 6.28 6.42 1.11 中国银行 3.70 3.88 1.08 农业银行
该期债为财政部今年第25期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为5月26日上午10:35-11:35，5月31日开始计息，招标结束至5月31日进行分销，6月2日起上市交易。