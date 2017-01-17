《台湾新债预测》五年期公债106/2期得标利率料在0.805-0.820%

* 标售标的：五年期公债106/2期

* 标售时间：周三(18日)

* 标售金额：预估250亿台币

* 预测中值：0.805-0.820%

* 受访机构：10家

路透台北1月17日 - 台湾央行周三将代财政部标售五年期公债106/2期 。路透调查结果显示，五年公债106/2期的得标利率料在0.805-0.820%的区间之内。

路透周二采访10家金融机构，包括四家大型银行、四家证券商及两家票券商，大区间落在0.77-0.84%。

106/2期公债发行金额预定250亿台币，将于23日发行，此期公债发行前交易殖利率的区间在0.7788-0.9400%。前次五年公债标售为105/13期，金额300亿台币，得标利率是0.6560%。台湾公债标售背景资料请见

以下为交易员观点整理：

--台债虽受美债走向牵引，但美债近期表现持稳，台债的第一季公债发行筹码也不多，这料使得资金对公债买兴提高。本期五年公债标售利率向下风险，略高于向上。

--此期公债周一空单量达到100余亿，不少避险空单进场，不过却未达成避险的目的。回补力道待观察。

--货币市场方面，央行维持市场资金宽松，1月减发且停发一年/两年期定存单，且在本月标售的国库券和公债等，投标倍数都偏高，显见市场资金买盘可能蔓延到中短期的公债，若是银行有配置资金需求，不排除进场交易力道偏大。

--若与公债附买回利率约在0.30-0.32%相较，五年公债的养券利差约50点，还算不错的水位。应能吸引部分养券买盘。

以下为各金融机构的预期区间：

金融机构 区间低位 区间高位(%)

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大型银行一 0.80 0.84

大型银行二 0.80 0.82

大型银行三 0.80 0.81

大型银行四 0.81 0.83

大型证券一 0.77 0.80

大型证券二 0.81 0.82

大型证券三 0.82 0.83

大型证券四 0.81 0.84

小型票券商一 0.79 0.81

大型票券商一 0.81 0.82

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